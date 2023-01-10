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Новини Макроекономіка
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інфляція (609) ціни (2968) Держстат (1375)

Ціни в Україні зросли за рік на 26,6%, найбільше подорожчали продукти харчування, – Держстат

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продукты,цены

Зростання споживчих цін в Україні у грудні 2022 року склало 0,7%, порівняно із листопадом, за рік ціни зросли на 26,6%.

Як повідомляє Державна служба статистики (Держстат), базова інфляція у грудні 2022 року порівняно із попереднім календарним місяцем склала 0,8%, за рік вона склала 22,6%.

За підрахунками Держстату, найбільше за рік подорожчали продукти харчування – на 34,4%, у тому числі ціни на яйця зросли на 76,6%, на фрукти – на 73,8%, овочі – на 51,8%, рибу – на 45,8%. Ціни на паливо та мастила за рік збільшились на 69,4%.

Зокрема, у грудні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,7%. На 2,5-0,9% подорожчали масло, молоко та молочні продукти, хліб, фрукти, овочі, безалкогольні напої, риба та продукти з риби. Водночас на 2,7-0,1% подешевшали продукти переробки зернових, яйця, цукор, м'ясо птиці, сало, свинина, рис.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби за місяць підвищилися на 0,7%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,7%.

При цьому одяг і взуття подешевшали на 2,6%, зокрема, одяг – на 3%, взуття – на 2,4%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 0,9% Держстат пояснює подорожчанням амбулаторних послуг на 1,3% та фармацевтичної продукції – на 1%.

Ціни на транспорт зросли на 1,6% в основному через подорожчання палива та мастил на 3,1%.

Як повідомлялося, за даними Держстату, у листопаді 2022 року інфляція у річному вимірі вперше з початку року сповільнилась – до 26,5%, порівняно із 26,6% за підсумками жовтня, 24,6% – у вересні, 23,8% – у серпні, 22,2% – у липні, 21,5% – у червні та 18% – у травні.

За оцінками Нацбанку, інфляція в Україні у 2022 році склала приблизно 27,5%, що нижче прогнозованого рівня (30%).

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+17
АДМІН УВАГА. Це інформація, для тих хто в школі не вчився? Якщо ціни піднялися в 2-3 рази, то за підрахунками ціни піднялися відповідно на 100-200%. ЦЕНЗОРЕ, ПОВАЖАЙТЕ СЕБЕ. Про які 26% в цій статті йде мова? Лєнка-скумбрія, випадково цю статтю не готувала?
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10.01.2023 16:24
+16
а коли ось ця вже здобуде собі мізки???
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10.01.2023 15:52
+13
була по 8 грн скумбрія, стала по 10,20, хіба це гроші, теплою мівіною запив і всьо в порядкє
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10.01.2023 16:06
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а коли ось ця вже здобуде собі мізки???
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10.01.2023 15:52 Відповісти
У NL кава подорожчали до 60%. І потихеньку підняли ціни практично на все до 20 - 30%. Вже навіть дивує якщо щось ще за старими довоєнними цінами
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10.01.2023 16:01 Відповісти
В принципі у більшості країн світу зараз інфляція через постковід і війну України проти недокраїни, але вона в межах 10-20%.
В Україні справи куди гірші, але це очікувано нажаль (
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10.01.2023 16:55 Відповісти
Якщо відверто, я очікував, що повномасштабна рубанина із Рашкою підкине усі ціни в Україні мінімум вдвічі, а не на чверть.
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10.01.2023 17:10 Відповісти
на четверть? хороший у вас магазин... привет Ленке
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10.01.2023 17:38 Відповісти
"у більшості країн світу" на четверть.
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10.01.2023 18:47 Відповісти
Українці, тримайтеся та допомагайте один одному у цей складний час!
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10.01.2023 18:44 Відповісти
тре вивозити ще більше,бо дорожчає недостатньо швидко))
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10.01.2023 16:06 Відповісти
була по 8 грн скумбрія, стала по 10,20, хіба це гроші, теплою мівіною запив і всьо в порядкє
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10.01.2023 16:06 Відповісти
АДМІН УВАГА. Це інформація, для тих хто в школі не вчився? Якщо ціни піднялися в 2-3 рази, то за підрахунками ціни піднялися відповідно на 100-200%. ЦЕНЗОРЕ, ПОВАЖАЙТЕ СЕБЕ. Про які 26% в цій статті йде мова? Лєнка-скумбрія, випадково цю статтю не готувала?
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10.01.2023 16:24 Відповісти
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10.01.2023 16:32 Відповісти
За підрахунками Держстату, найбільше за рік подорожчали продукти харчування - на 34,4%, у тому числі ціни на яйця зросли на 76,6%, на фрукти - на 73,8%, овочі - на 51,8%, рибу - на 45,8%. Ціни на паливо та мастила за рік збільшились на 69,4%.

Кручу, вєрчу, ******* хочу. Ти не читав всю статтю, а тільки заголовок
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10.01.2023 16:59 Відповісти
рибу порахували так - оселедець (риба? риба) зараз по 200 грн
сальмон (риба? риба) в прошлому році був по 500 грн
так риба подешевшала!
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10.01.2023 17:36 Відповісти
Яйца прошлой зимой до вторжения были около 30 грн, летом вообще около 20 грн. Теперешние больше 60 грн. - это никак не 76% даже по отношению к 30 грн. Кто-то просто тупо врет.
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10.01.2023 20:42 Відповісти
аха-ха... магия цифр.
если яйца стоили условно 3 грн., а стали 6 грн., то:

- для пересічного это подорожание в 2 раза или на 100%

- а держстат считает, что подорожание на 50% (6 грн. - 50% = 3 грн.)

а про удешевление мяса-сала-риса - вообще смешно. тут точно без Ленки не разобраться.
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10.01.2023 17:35 Відповісти
А где обещанная разрушенная экономика рашки из-за санкций? Уже все забили, и больше для того ничего не предпримут?
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10.01.2023 17:14 Відповісти
решение на верху принято могилизировать всю европу, если не весь мир, так что будут душить ценами и в этом году, при этом выкидывая корабли пшеницы в моря.

Eat ze bug! Live in ze pod! Own notzing! Be happy!
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10.01.2023 17:24 Відповісти
Звідки ви виповзаєте, пригожинці *****?
Рішення могілізувати було тільки одне - могілізувати орків. І прийняло його ваше недолуге "керівництво", розв'язавши в 21 столітті криваву війну всередині Європи, заради незрозуміло чого.
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10.01.2023 17:31 Відповісти
А де той магазин, де ціни піднялися на 26%? От якщо яйця коштували 25, а тепер 75 - це на 26%?
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11.01.2023 14:09 Відповісти
 
 