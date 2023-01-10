Ціни в Україні зросли за рік на 26,6%, найбільше подорожчали продукти харчування, – Держстат
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Зростання споживчих цін в Україні у грудні 2022 року склало 0,7%, порівняно із листопадом, за рік ціни зросли на 26,6%.
Як повідомляє Державна служба статистики (Держстат), базова інфляція у грудні 2022 року порівняно із попереднім календарним місяцем склала 0,8%, за рік вона склала 22,6%.
За підрахунками Держстату, найбільше за рік подорожчали продукти харчування – на 34,4%, у тому числі ціни на яйця зросли на 76,6%, на фрукти – на 73,8%, овочі – на 51,8%, рибу – на 45,8%. Ціни на паливо та мастила за рік збільшились на 69,4%.
Зокрема, у грудні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,7%. На 2,5-0,9% подорожчали масло, молоко та молочні продукти, хліб, фрукти, овочі, безалкогольні напої, риба та продукти з риби. Водночас на 2,7-0,1% подешевшали продукти переробки зернових, яйця, цукор, м'ясо птиці, сало, свинина, рис.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби за місяць підвищилися на 0,7%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,7%.
При цьому одяг і взуття подешевшали на 2,6%, зокрема, одяг – на 3%, взуття – на 2,4%.
Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 0,9% Держстат пояснює подорожчанням амбулаторних послуг на 1,3% та фармацевтичної продукції – на 1%.
Ціни на транспорт зросли на 1,6% в основному через подорожчання палива та мастил на 3,1%.
Як повідомлялося, за даними Держстату, у листопаді 2022 року інфляція у річному вимірі вперше з початку року сповільнилась – до 26,5%, порівняно із 26,6% за підсумками жовтня, 24,6% – у вересні, 23,8% – у серпні, 22,2% – у липні, 21,5% – у червні та 18% – у травні.
За оцінками Нацбанку, інфляція в Україні у 2022 році склала приблизно 27,5%, що нижче прогнозованого рівня (30%).
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В Україні справи куди гірші, але це очікувано нажаль (
Кручу, вєрчу, ******* хочу. Ти не читав всю статтю, а тільки заголовок
сальмон (риба? риба) в прошлому році був по 500 грн
так риба подешевшала!
если яйца стоили условно 3 грн., а стали 6 грн., то:
- для пересічного это подорожание в 2 раза или на 100%
- а держстат считает, что подорожание на 50% (6 грн. - 50% = 3 грн.)
а про удешевление мяса-сала-риса - вообще смешно. тут точно без Ленки не разобраться.
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Рішення могілізувати було тільки одне - могілізувати орків. І прийняло його ваше недолуге "керівництво", розв'язавши в 21 столітті криваву війну всередині Європи, заради незрозуміло чого.