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Затриманого на хабарі заступника голови Одеської ОВА звільнили з посади

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муратов

Заступника очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Муратова звільнили з цієї посади.

Про це повідомив очільник ОВА Максим Марченко у Telegram.

"Розпорядженням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка звільнено Муратова Олега Михайловича з посади заступника голови Одеської обласної державної адміністрації 10 січня 2023 року", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 5 січня СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА Муратова, який пропонував за $35 тис. звільнити підлеглого від кримінальної відповідальності. Для цього він нібито планував використати особисті зв’язки у правоохоронних органах.

Правоохоронці затримали чиновника в адмінбудівлі ОВА під час передачі ним отриманих грошей своєму водію. Під час обшуків вдома у Муратова та в його автомобілі правоохоронці виявили: понад $45 тис., більше ніж 21 тис. євро, а також золоті злитки та монети.

Автор: Юлiя Недашківська
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А почему его не посадили в тюрьму??? Или взятка в 35 тысяч долларов мало для тюрьмы
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10.01.2023 15:44 Відповісти
Какая тюрьма?У нас же кадровый голод-пойдет на повышение.
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11.01.2023 10:27 Відповісти
 
 