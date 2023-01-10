Затриманого на хабарі заступника голови Одеської ОВА звільнили з посади

Заступника очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Муратова звільнили з цієї посади.

Про це повідомив очільник ОВА Максим Марченко у Telegram.

"Розпорядженням начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка звільнено Муратова Олега Михайловича з посади заступника голови Одеської обласної державної адміністрації 10 січня 2023 року", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 5 січня СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА Муратова, який пропонував за $35 тис. звільнити підлеглого від кримінальної відповідальності. Для цього він нібито планував використати особисті зв’язки у правоохоронних органах.

Правоохоронці затримали чиновника в адмінбудівлі ОВА під час передачі ним отриманих грошей своєму водію. Під час обшуків вдома у Муратова та в його автомобілі правоохоронці виявили: понад $45 тис., більше ніж 21 тис. євро, а також золоті злитки та монети.