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Азотний холдинг Фірташа зменшив виробництво добрив через війну у 3 рази

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азот,северодонецкий

Підприємства азотного холдингу Ostchem Дмитра Фірташа за підсумками 2022 року виготовили 1,75 млн тонн продукції, що на 66,9% менше, порівняно із 2021 роком (5,3 млн тонн).

Як повідомляє пресслужба холдингу, більшу частину всього обсягу продукції минулого року виготовив Черкаський "Азот" – 1,12 млн тонн, "Рівнеазот" виробив 0,59 млн тонн.

Сєвєродонецький "Азот" до 27 лютого минулого року виготовив 0,05 млн тонн азотних добрив, однак пізніше його діяльність була заблокована через військові дії, зауважують у компанії.

У всьому обсязі виготовленої продукції у 2022 році підприємства Ostchem виробили:

  • аміаку – 529,7 тис. тонн;
  • аміачної селітри – 521 тис. тонн;
  • КАС – 248,9 тис. тонн;
  • карбаміду – 182,6 тис. тонн;
  • ВАС – 204,2 тис. тонн;
  • аміачної води – 68 тис. тонн.

Основними причинами падіння виробництва минулого року стали:

  • втрата контролю над Сєвєродонецьким "Азотом";
  • руйнування логістичних та збутових ланцюжків;
  • зниження обсягів експорту через регуляторні та логістичні обмеження;
  • перебої з електроенергією через масові руйнування об'єктів енергетичної інфраструктури;
  • висока ціна на газ;
  • також падіння платоспроможного попиту з боку аграріїв щонайменше на 40%.

Ostchem – азотний холдинг Group DF Дмитра Фірташа, який об’єднує найбільших виробників мінеральних добрив в Україні. До нього входить "Рівнеазот", Черкаський "Азот", а також "Сєвєродонецький "Азот" та "Стирол" (не працюють і перебувають на окупованих територіях).

Автор: Михайло Орлюк
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