"Нова Пошта" планує відкрити відділення у Румунії, Німеччині та країнах Балтії
Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини
"Нова Пошта" планує до кінця року суттєво розширити свою присутність на європейському ринку.
Про це повідомила директорка компанії з управління репутацією Олена Плахова, передає liga.net.
"Цього року плануємо вийти на ринок Румунії, Німеччини та країн Балтії", – розказала вона в інтерв’ю виданню.
За її словами, продовження інвестицій буде стратегічним вектором компанії у 2023 році.
"Нова Пошта" також збирається відновити раніше заморожені проєкти, такі як будівництво двох сортувальних центрів в Одесі та Києві, й запустити їх у роботу до кінця року.
Крім того, компанія продовжує роботу над запуском власної авіакомпанії SuperNova і планує розширити географію роботи сервісу NPShopping.
Як відомо, у 2022 році "Нова пошта" відкрила 18 власних відділень у найбільших містах Польщі.
Будь ласка, зачекайте...