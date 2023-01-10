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"Нова Пошта" планує відкрити відділення у Румунії, Німеччині та країнах Балтії

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

почта,новая

"Нова Пошта" планує до кінця року суттєво розширити свою присутність на європейському ринку.

Про це повідомила директорка компанії з управління репутацією Олена Плахова, передає liga.net.

"Цього року плануємо вийти на ринок Румунії, Німеччини та країн Балтії", – розказала вона в інтерв’ю виданню.

За її словами, продовження інвестицій буде стратегічним вектором компанії у 2023 році.

"Нова Пошта" також збирається відновити раніше заморожені проєкти, такі як будівництво двох сортувальних центрів в Одесі та Києві, й запустити їх у роботу до кінця року.

Крім того, компанія продовжує роботу над запуском власної авіакомпанії SuperNova і планує розширити географію роботи сервісу NPShopping.

Як відомо, у 2022 році "Нова пошта" відкрила 18 власних відділень у найбільших містах Польщі.

Автор: Юлiя Недашківська
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19.03.2023 22:57 Відповісти
 
 