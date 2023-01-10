Нацкомісія перевірить ще 7 обленерго через порушення графіків відключень світла

Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), проведе чергову перевірку операторів системи розподілу електроенергії (обленерго) щодо скарг споживачів на дискримінаційні відключення світла.

Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 10 січня, передає Інтерфакс-Україна.



Цього разу під перевірку потрапили вчетверте ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі", втретє – ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі", АТ "ДТЕК Одеські електромережі", АТ "Полтаваобленерго", АТ "Хмельницькобленерго", вздруге – ПрАТ " Волиньобленерго" та вперше – АТ "Прикарпаттяобленерго".



В обґрунтуванні проєкту рішення регулятор вкотре наголосив, що до Нацкомісії надходять численні скарги споживачів на нерівномірний розподіл обленерго участі споживачів у графіках відключень та відсутність повідомлень з боку ОСР про перерви в електропостачанні.



Як повідомлялося, наприкінці 2022 року Нацкомісія вже ухвалила три рішення (20, 27 та 30 грудня) про перевірки обленерго щодо скарг споживачів на дискримінаційне відключення та неінформування про терміни відключень.