Мінекономіки скасувало рішення про видачу грантів на розвиток переробки на 420 мільйонів

Міністерство економіки анулювало рішення про надання грантів для 83 суб’єктів господарювання на створення чи розвиток переробних підприємств на загальну суму 424,3 млн грн.

Відповідні вісім наказів міністерства були підписані з 23 по 28 грудня минулого року, повідомляє Інтерфакс-Укаїна.

Зокрема, було анульовано рішення про виділення грантів по 8 млн грн для ТОВ "Якабу Трейд", ТОВ "Омега Три", ТОВ "Еколайф-Київ", ТОВ "Закарпатське агропромислове підприємство", ТОВ "Арк-Групп", ТОВ "ВКФ Великом" та ТОВ "Кріогенсервіс".

Раніше Мінекономіки повідомляло, що у 2022 році в рамках програми грантів переробним підприємствам їх отримали 178 суб'єктів на загальну суму 958,6 млн грн, у тому числі за останній тиждень року - 85 на 381,5 млн грн.