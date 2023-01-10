Із Нацбанку пішов голова департаменту готівкового обігу

Голова Департаменту грошового обігу Національного банку (НБУ) Віктор Зайвенко завершив роботу на цій посаді у зв’язку з виходом на пенсію.

Як повідомляє пресслужба НБУ, обов’язки директора Департамент грошового обігу до призначення нового керівника виконуватиме Оксана Галиць, заступник директора – начальник управління організації готівкового обігу цього департаменту.

Водночас Національний банк здійснюватиме пошук та відбір кандидатів на посаду директора Департаменту грошового обігу.

Віктор Зайвенко пропрацював у Національному банку понад 14 років, зокрема із грудня 2014 року він очолював Департамент грошового обігу. У його підпорядкуванні перебували питання управління системою готівкового обігу.