БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1102 відвідувача онлайн
Новини Фінанси
470 0
гривня (1189) НБУ (8353) звільнення (912)

Із Нацбанку пішов голова департаменту готівкового обігу

Новини БізнесЦензор Фінанси

зайвенко

Голова Департаменту грошового обігу Національного банку (НБУ) Віктор Зайвенко завершив роботу на цій посаді у зв’язку з виходом на пенсію.

Як повідомляє пресслужба НБУ, обов’язки директора Департамент грошового обігу до призначення нового керівника виконуватиме Оксана Галиць, заступник директора – начальник управління організації готівкового обігу цього департаменту.

Водночас Національний банк здійснюватиме пошук та відбір кандидатів на посаду директора Департаменту грошового обігу.

Віктор Зайвенко пропрацював у Національному банку понад 14 років, зокрема із грудня 2014 року він очолював Департамент грошового обігу. У його підпорядкуванні перебували питання управління системою готівкового обігу.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 