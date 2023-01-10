Індія може приєднатися до обмеження цін на російську нафту, – ЗМІ

Індія може обмежити імпорт нафти з Росії у випадку запровадження додаткових санкцій ЄС проти її покупців, або ж у випадку, якщо ціна на російську нафту перевищить встановлене "Великою сімкою" обмеження на рівні $60 за барель.

Про це повідомляє видання Telegraph India з посиланням на представників Міністерства нафти та промисловості Індії.

Співрозмовники видання зауважили, що поки що обмеження цін не вплинуло на імпорт російської нафти до Індії, оскільки поточна ціна на неї становить $53-56 за барель.

При цьому Росія залишається провідним експортером нафти до Індії третій місяць поспіль. За даними компанії Vortexa, у грудні минулого року Росія експортувала до Індії рекордні обсяги нафти – 1,17 мільйона барелів на добу. Це на 24% більше, ніж у листопаді минулого року, причому основними покупцями були приватні нафтопереробники.

Індія залишається найбільшим імпортером російської нафти протягом трьох місяців. За даними Refinitiv Eikon, у листопаді постачання Urals до Індії зросли до 3,7 млн тонн і досягли рекордних 53,2% від загального обсягу навантажень нафти цього сорту через морські порти, зауважує "Коммерсант".

Агентство Reuters повідомляло, що Росія продає Індії нафту із дисконтом $12-15 на барелі.

Як повідомлялося, за даними Bloomberg, 6 січня нафта Urals торгувалася по $37,80 за барель, а Brent того ж дня коштував $78,57 за барель. Як зазначало агентство, Росія фактично опинилася у "заручниках" у двох найбільших покупців – Китаю та Індії.