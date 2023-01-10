За час повномасштабної війни ЄС виділив Україні допомоги на 50 мільярдів євро, – Мішель

Очільник Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що з першого дня повномасштабного вторгнення РФ Євросоюз і його держави-члени виділили Україні допомоги на 50 млрд євро.

Про це він повідомив у вівторок на спільному брифінгу з генсеком НАТО та президенткою Єврокомісії, передає "Європейська правда".

Мішель нагадав, що у зв’язку з війною в Україні ЄС вперше в історії виділив кошти через Європейський фонд миру третій країні та зробив це у перші години після початку повномасштабної війни.

Станом на сьогодні через цей механізм було виділено понад 3 млрд євро на додачу до значних внесків країн-членів, підкреслив Мішель.

"З першого дня ми підтримували народ України сильною військовою, фінансовою та дипломатичною допомогою. ЄС разом із державами-членами зробили внесок у майже 50 млрд євро", – зазначив глава Євроради.

Як повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, Європейський союз запропонує нові санкції проти Білорусі та Ірану, які підтримують РФ у війні проти України.