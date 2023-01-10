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Найбільші мережі супермаркетів відмовляються від продукції Bonduelle через скандал з гуманітаркою для армії РФ (оновлено)

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bonduelle

Мережі супермаркетів Varus, Novus, "АТБ", "Сільпо" та Auchan вирішили відмовитися від продукції французької компанії Bonduelle через інформацію про забезпечення консервованими овочами російських військових.

Про це повідомили пресслужби магазинів у соцмережах.

У мережі Varus заявили, що знімають з продажу продукцію Bonduelle.

"Попри спростування Bonduelle інформації щодо підтримки російської армії, компанія продовжує діяльність на ринку країни-агресора. Тож, компанія Varus припиняє реалізацію продукції Bonduelle", – йдеться у повідомленні.

Водночас Novus знімає з продажу не тільки товари Bonduelle, але й Greenfield, виробництво та власників якого повʼязують з РФ.

"З відомих причин ми прибираємо з полиць Novus товари ТМ Bonduelle та Greenfield. Що ж, відмова від бренду – привід ближче познайомитись з українськими виробниками, які виготовляють якісні і смачні продукти", – наголосили у компанії.

Крім того, із 4 січня мережа "АТБ" також припинила закуповувати продукцію Bonduelle.

"З 4.01.2023 року закупівля продукції цього бренду зупинена. Якщо щось на полках ви ще можете побачити, то це допродаж залишків, які були викуплені нашою мережею", – зазначили в "АТБ".

Підтримала це рішення і мережа супермаркетів Auchan.

"У зв’язку з даною ситуацією компанія Auchan Ukraine ухвалила рішення зняти із полиць продукцію бренду Bonduelle. На даний момент наші магазини виконують це рішення", – зазначили у мережі.

Згодом у Fozzy Group, якій належать мережі "Сільпо" та "Фора", також заявили про припинення закупівель продукції Bonduelle.

"Ми зупинили всі заплановані закупівлі продукції Bonduelle для "Сільпо" та знімаємо продукцію з полиць. Додатково ми звернулися до головного офісу Bonduelle із запитом офіційно спростувати будь-яку взаємодію з російськими військовими", – повідомили у пресслужбі групи агентству Інтерфакс-Україна.

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Як відомо, 5 січня Національне агентство з питань запобігання корупції України (НАЗК) закликало запровадити санкції проти французького виробника заморожених та консервованих овочів Bonduelle через скандал із гуманітарною допомогою для російської армії.

Крім того, за даними НАЗК, компанію вже внесли до списку міжнародних спонсорів війни International War Sponsor. Компанії, що потрапили в нього, офіційно отримують статус високоризикових і піддаються посиленим перевіркам з боку західних банків і фінустанов.

Водночас сайт для перевірки фактів Stopfake.org стверджує, що інформація про постачання продукції Bonduelle для російських військових спочатку була поширена на сторінці "Ярцево LIVE" у російській соцмережі "ВКонтактє", яка наразі недоступна. Інших підтверджень цього у соцмережах знайти не вдалось.

31 грудня компанія Bonduelle випустила комюніке, в якому заявила, що "російські соціальні медіа поширили неправдиву інформацію про нашу діяльність у Росії" та назвала повідомлення про гуманітарну допомогу російським військовим "фейком". Пізніше в коментарі AFP компанія заявила: "Ми не надсилаємо посилки російським солдатам".

Водночас у пресслужбі компанії додали, що Bonduelle продовжує працювати в Росії "з єдиною метою – забезпечити доступ населення до базових продуктів харчування в Росії та сусідніх країнах".

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+11
Забавно, что сам Ашан продолжает работать на российском рынке....
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10.01.2023 13:40
+5
з боку сраного Auchan - чистої води блюзнірство... самі ж працюють в рашці
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10.01.2023 14:31
+4
И ничего, хотя там наверное одного НДС за год заплатил в РФ столько, сколько бондюэль этот со своим горошком да консервированной кукурузой и за десять лет не заплатил
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10.01.2023 14:39
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Забавно, что сам Ашан продолжает работать на российском рынке....
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10.01.2023 13:40 Відповісти
И ничего, хотя там наверное одного НДС за год заплатил в РФ столько, сколько бондюэль этот со своим горошком да консервированной кукурузой и за десять лет не заплатил
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10.01.2023 14:39 Відповісти
з боку сраного Auchan - чистої води блюзнірство... самі ж працюють в рашці
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10.01.2023 14:31 Відповісти
Більше того - Ашан є в Криму. І тут і до наших питання - чому при цьому вони працюють в Україні?
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10.01.2023 22:38 Відповісти
Ашан, ще та профурсетка!
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10.01.2023 14:48 Відповісти
Ашан сам працює на кацапів, нормальні люди від нього відмовились.
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10.01.2023 17:38 Відповісти
Greenfield - наскільки якісний час, настільки і кацапський - НАФІГ
«Гринфилд» - торговая марка чая, принадлежащая российской группе компаний «Орими Трэйд»
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10.01.2023 19:05 Відповісти
найбiльше дратуйе коли люядм кажеш що це ж рашинська компашка, а вони рило тяпкою роблять, а в гiршому випадку питають яка разниця 🤯
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11.01.2023 20:55 Відповісти
Сам малолєткам в супермаркеті це казав про грінфілд, слова були ті самі.
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12.01.2023 00:37 Відповісти
Шановне товариство! Все про що йдеться - це правда. Одне тільки виникає запитання: а хто в Україні контролює все це сказане публічно? Зайдіть у ці маркети та подивіться скільки там кацапсько-хуйловської продукції. І вже ніхто із нас не задає питань власникам та виконавцям, та іншим владним державним органам питання про маркування продукції, що вона із кацапії. Але як ця продукція, що реалізується в цих маркетах, потрапляє в Україну? Це ще одна із корупційних схем у змові з митною службою. А таким фірмам як Ашан, за те, що прикриваються нібито проукраїнською діяльністю та вимогами, а самі мають свій бізнес в кацапії та на тимчасово окупованих територіях України, треба заборонити діяльність в Україні, бо все що вони зараз виставили на показ, як кажуть - це все *іздьож та провокація. Ну от якось так.
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11.01.2023 01:49 Відповісти
Не плутайте Ашан-Україна з усіма іншими. Наш Ашан допомагає нашим військовим, біженцям, 100 співробітників служать в ВСУ, і так далі.
https://brand.auchan.ua/uk/editorial/help_ukraine

А от якщо підтвердиться інформація стосовно Bonduelle, на це звісно треба реагувати. Разом з тим, фейки теж не повинні керувати всім бізнесом на планеті. Дуже легко зробити вкид - "Puma виготовляє взуття для армії РФ", і затравити компанію, яка реально не має до цього відношення. Можна навіть зробити в Фотошоп "підтвердження" і воно буде виглядати доволі переконливо. Мабуть цим повинна займатись розвідка, якийсь її підрозділ. Їм і без цього вистачає роботи, але на скандали з великими, впливовими брендами можна було б звернути увагу. І або підтвердити, або спростувати.
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11.01.2023 03:24 Відповісти
та хоть який Ашан, помог свинособацi - мiняй iмья
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11.01.2023 20:52 Відповісти
 
 