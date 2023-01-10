У Євросоюзі обіцяють нові санкції проти Білорусі та Ірану за підтримку російської війни в Україні

Європейський союз запропонує нові санкції проти Білорусі та Ірану, які підтримують РФ у війні проти України.

Про це під час брифінгу у Брюсселі заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Європейська правда.

"Європейський союз продовжить робити все можливе для підтримки хоробрих людей України. Ми продовжимо тиснути на Кремль стільки, скільки буде необхідно жорстким санкційним режимом", – наголосила вона.

За словами фон дер Ляєн, Брюссель розширить ці санкції на тих, хто військовими засобами підтримує російську війну, наприклад, Білорусь чи Іран.

"І ми вийдемо з новими санкціями проти Білорусі у відповідь на її роль у війні Росії проти України", – сказала президентка Єврокомісії.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що український уряд очікує, що десятий пакет антиросійських санкцій ЄС міститиме обмеження проти ядерної галузі РФ.