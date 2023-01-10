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виробництво (1155) сталь (355) чавун (15)

Випуск металопродукції в Україні впав за рік на понад 70%

Новини БізнесЦензор Металургія

металлургия,метинвест,сталь

Українські металургійні підприємства у січні-грудні 2022 року скоротили виробництво загального прокату на 72% порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 5,35 млн тонн.

Про це йдеться в даних об'єднання "Укрметалургпром".

Так, минулоріч виплавка сталі знизилася на 70,7% – до 6,26 млн тонн, чавуну – на 69,8%, до 6,39 млн тонн.

Як повідомлялося, металургійні підприємства України у листопаді 2022 року знизили виробництво сталі у 5,5 раза, або на 81,9%, порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 313 тис. тонн.

Випуск металопродукції в Україні впав за рік на понад 70% 01

Автор: Юлiя Недашківська
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