Ціни на автогаз на АЗС впали нижче 29 гривень за літр

Середня ціна на скраплений газ із 9 по 10 січня у мережах АЗС зменшилась на 28 копійок – до 28,88 грн за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

На станціях Shell і VostokGaz автогаз здешевшав на 98 та 70 копійок – до 28,61 і 28,69 грн/л відповідно.

AMIC, Neftek, ОККО, і Luxwen знизили ціни на 50 копійок.

Крім того, на 18-68 копійок за літр здешевшав автогаз у мережах "Автотранс", Chipo, "Катрал", UPG, "Рур груп", "Авантаж 7" і інші.