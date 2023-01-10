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Київ (4310) Кличко (546) Латвія (231) автобус (182)

Київ отримає 10 автобусів від Латвії

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кличко

Українська столиця отримає 10 сучасних міських автобусів від Латвії. Вони вже вирушили до Києва з латвійської столиці Риги.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

"Це – допомога наших латвійських друзів. Також в автобусах їде гуманітарна допомога, яку зібрали громадяни Латвії. Очолив делегацію до Києва голова Сейму Латвії Едвардс Смілтенс", – зазначив він.

За його словами, наприкінці квітня минулого року Смілтенс, тоді ще віцемер Риги, вже приїздив до столиці України і передавав від Риги 11 автобусів і гуманітарну допомогу. Всі автобуси, які тоді отримав Київ, працюють на маршрутах столиці.

Автор: Юлiя Недашківська
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