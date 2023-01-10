"Укренерго" не змогло відсудити у "ДТЕК Західенерго" Ахметова 1 мільярд

Господарський суд Львівської області відмовився задовольнити позов "Укренерго" до "ДТЕК Західенерго" про стягнення 1,04 млрд грн.

Відповідне рішення суд ухвалив 13 грудня, повідомляє Finbalance.

Згідно з судовими матеріалами, свої позовні вимоги держкомпанія обґрунтовувала тим, що відповідач не оплатив у повному обсязі надані позивачем послуги з передачі електроенергії в межах договору за період вересень 2019 року – жовтень 2021 року на загальну суму 697,5 млн грн.

Крім того, позивач нарахував відповідачу 96,7 млн грн штрафу, 88,8 млн грн пені, 40,5 млн грн 3% річних, 114,9 млн грн грн інфляційних втрат.

Як зазначається, у період з 1 липня 2019 року по 31 жовтня 2021 року "ДТЕК Західенерго" експортувало електричну енергію в обсязі 6,31 млн МВт-год.

За словами суду, він врахував висновки, викладені у постанові Великої Палати Верховного Суду від 3 серпня 2022 року, що "нарахування плати за послуги з передачі електричної енергії при здійсненні її експорту не передбачено умовами Договору про передачу та чинним законодавством".