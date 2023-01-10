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БЕБ арештувало майно підприємства на 628 мільйонів за ухилення від орендної плати

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суд

Правоохоронці викрили службових осіб акціонерного товариства в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Суд арештував нерухоме та рухоме майно підприємства орієнтовною вартістю 628 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

Зазначається, що упродовж 2020-2021 років посадовці указаного підприємства вносили у документи бухгалтерського обліку та податкової звітності товариства недостовірну інформацію щодо орендної плати за користування земельною ділянкою.

Встановлено, що для здійснення господарської діяльності – розробки корисних копалин, товариство орендувало у райдержадміністрації земельну ділянку, що відноситься до ділянок державної та комунальної власності.

Для ухилення від сплати обов’язкових платежів, службовці умисно ігнорували зміни щодо нормативної грошової оцінки земельної ділянки, таким чином занизили розмір орендної плати за земельну ділянку.

"За ініціативою співробітників БЕБ, для забезпечення подальшого відшкодування збитків завданих державі, ухвалою слідчого судді накладено арешт на нерухоме та рухоме майно підприємства орієнтовною вартістю 628 млн гривень", – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України здійснюють детективи БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора.

Автор: Юлiя Недашківська
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" Кто-то, где-то, когда-то" скоїв правопорушення. І тим "комусь" накладено арешт на якесь майно. Яка кориисна інформація! У суспільства від ннеї посилилось відчуття справедливості? Що за акціонерне тоовариство? Хто має найбільший пакет акіцій? Хто керівник? Де це було,хто керівник області,чи району? Може знову "слуги" замаралися, що таке утаємничення?
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10.01.2023 12:02 Відповісти
 
 