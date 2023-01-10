БЕБ арештувало майно підприємства на 628 мільйонів за ухилення від орендної плати

Правоохоронці викрили службових осіб акціонерного товариства в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Суд арештував нерухоме та рухоме майно підприємства орієнтовною вартістю 628 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

Зазначається, що упродовж 2020-2021 років посадовці указаного підприємства вносили у документи бухгалтерського обліку та податкової звітності товариства недостовірну інформацію щодо орендної плати за користування земельною ділянкою.

Встановлено, що для здійснення господарської діяльності – розробки корисних копалин, товариство орендувало у райдержадміністрації земельну ділянку, що відноситься до ділянок державної та комунальної власності.

Для ухилення від сплати обов’язкових платежів, службовці умисно ігнорували зміни щодо нормативної грошової оцінки земельної ділянки, таким чином занизили розмір орендної плати за земельну ділянку.

"За ініціативою співробітників БЕБ, для забезпечення подальшого відшкодування збитків завданих державі, ухвалою слідчого судді накладено арешт на нерухоме та рухоме майно підприємства орієнтовною вартістю 628 млн гривень", – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками правопорушень передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України здійснюють детективи БЕБ за процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора.