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банки (6398) кредит (2937) Росія (11617)

Західні банки Raiffeisen Bank, Citibank, Credit Europe Bank та OTP Bank надають кредитні канікули російським військовим

Новини БізнесЦензор Фінанси

райффайзен

Російські дочірні банки іноземних фінустанов, включаючи Raiffeisen Bank International (Відень), Citibank (Нью-Йорк), Credit Europe Bank (Амстердам) та OTP Bank (Будапешт), разом із російськими банками надають кредитні канікули росіянам, які воюють в Україні.

Про це свідчать дані на сайтах банків, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що росіяни, які призвані на військову службу по мобілізації або уклали контракт, а також їхні сім'ї можуть подати заяву на надання відстрочки платежів за кредитами та позиками відповідно до закону РФ від 7 жовтня 2022 року №377-ФЗ.

Крім того, на своїх сайтах російські "Райффайзен банк" та "ОТП Банк" визнають існування так званих "Луганської та Донецької народних республік" та називають війну в Україні "спецоперацією".

На сайті "Райффайзен банку" також вказується про надання військовим РФ кредитів за пільговими умовами.

Як прокоментував Raiffesen Bank International "Інтерфакс-Україна", "Райффайзен банк Росія", як і всі російські банки, за законом зобов'язаний запровадити кредитний мораторій для мобілізованих солдатів.

"RBI-Group не визнає окупованих територій і не веде там банківський бізнес", – підкреслили в банку.

У фінустанові додали, що "Райффайзен банк" практично припинив свою кредитну діяльність у Росії після початку війни, скоротив обсяг кредитування приблизно на 25% і продовжує вивчати усі стратегічні варіанти майбутнього у Росії, аж до виходу з ринку.

"Через складну ситуацію RBI не може назвати момент часу, коли вивчення буде завершено", – зазначили в групі.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+10
Raiffeisen Bank став самою прибутковою західною фінансовою установою в РФ, а прибутки самого банку порівняно з попереднім періодом виросли на понад як 350%... і продовжує вивчати усі стратегічні варіанти майбутнього у Росії , аж до виходу з ринку, через складну ситуацію RBI не може назвати момент часу, коли вивчення буде завершено ...
Якого хера наша влада при такому розкладі дозволяє цьому банку працювати у нас, я розумію що у нас половину цього банку належить **** європейському банку реконструкції та розвитку, але це неприпустимо, що банк який продовжує працювати та сплачувати податки в РФ вільно працює у нас...
Чому нема Європейських санкції щодо даних банків?
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10.01.2023 12:37
+8
Така політика поза людяністю
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10.01.2023 11:46
+6
поки вони там, вони будуть працювати по правилам російського центробанка.
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10.01.2023 11:40
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biznes poza politykou
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10.01.2023 11:27 Відповісти
Така політика поза людяністю
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10.01.2023 11:46 Відповісти
поки вони там, вони будуть працювати по правилам російського центробанка.
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10.01.2023 11:40 Відповісти
Raiffeisen Bank став самою прибутковою західною фінансовою установою в РФ, а прибутки самого банку порівняно з попереднім періодом виросли на понад як 350%... і продовжує вивчати усі стратегічні варіанти майбутнього у Росії , аж до виходу з ринку, через складну ситуацію RBI не може назвати момент часу, коли вивчення буде завершено ...
Якого хера наша влада при такому розкладі дозволяє цьому банку працювати у нас, я розумію що у нас половину цього банку належить **** європейському банку реконструкції та розвитку, але це неприпустимо, що банк який продовжує працювати та сплачувати податки в РФ вільно працює у нас...
Чому нема Європейських санкції щодо даних банків?
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10.01.2023 12:37 Відповісти
Вполне возможно, что российская дочка, несмотря на название, полностью независима от австрийского банка и объединяет их, если вообще объединяет, лишь структура собственников. Тут надо детально смотреть, т.к. использование общего бренда на российском рынке может быть просто условием продажи банка российским владельцам, а потому нет никакого влияния на их последующую политику. Ну и, как указывалось выше, на территории россии действует российское законодательство которому должны следовать не только иностранные организации работающие в россии, но и их работники, которые являются и вовсе гражданами россии.
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10.01.2023 13:20 Відповісти
Ну так тоді така сама історія з українським Альфа-банком, який вже перейменувався в Сенс-банк.
Одначе до Альфа-банку досі чипляються.
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10.01.2023 22:21 Відповісти
Більш за всіх дивує Citibank, по пеше США, по друге, навіть в Україні він тільки юр.осіб обслуговує...
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10.01.2023 12:38 Відповісти
Citibank - помойка. Был такой раньше на розничном рынке в Германии, один из худших банков по всем параметрам. В Германии они продали свой розничный бизнес. Потому не удивлюсь, если они везде так работают - обман, рвачество и никакой сервис. Такая фирма будет в последнюю очередь думать о репутации, которой у них и нет.
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10.01.2023 13:23 Відповісти
мне кажется слегонца путаете что то немецкое с https://www.citi.com/
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10.01.2023 16:53 Відповісти
Нет. Именно они были лет 10 или 15 назад в Германии, у меня там даже счет был. А потом, кажись после финансового кризиса, они продали отделения в Германии другому банку и отделения поменяли название. Как то так. Давно было.
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10.01.2023 17:33 Відповісти
в Германии вообще беда с банковским сектором...Не знаю даже что хуже "Шпаркассе" или "Постбанк", так что не удивительно что СИТИ с 200 летней историей тоже протух у вас)))
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10.01.2023 17:39 Відповісти
Я уже много лет клиент Volksbank и вполне доволен.
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10.01.2023 17:48 Відповісти
Дякую. Врахуємо
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10.01.2023 18:22 Відповісти
Писали, що ЄС готує десятий пакет санкцій. Ось і кандидати на санкції, але малоймовірно, що проти своїх щось вдіють.
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10.01.2023 13:42 Відповісти
Я еще могу как-то понять кредитные каникулы, тк в противном случае для банка - это просто попадос на бабки. Хотя военным, вроде как, платят зп - могли бы и расплачиваться.
Но вот признание лднр - это поддержка терроризма и повод к экспроприации украинских дочек...
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10.01.2023 13:44 Відповісти
Позбавити ці банки ліцензії в Україні активи арештувати і націоналізувати!!
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10.01.2023 14:15 Відповісти
Давайте в них візмемо кредит і кинемо їх
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10.01.2023 14:37 Відповісти
А колектори?
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10.01.2023 18:43 Відповісти
Та хай надають - скоріше збанкрутують.
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10.01.2023 14:41 Відповісти
Райффайзен банк" практично припинив свою кредитну діяльність у Росії після початку війни, скоротив обсяг кредитування приблизно на 25% "

Тут один банк, та на 25% почав менше кредитів давати, що впринціпі і в мирний час бувало.

"
Прибутки фінустанов із початку 2022 року скоротилися більш ніж у сім разів. А продовження воєнних дій у 2023 році означає, що без низки антикризових заходів - докапіталізації з боку акціонерів чи програм державної підтримки - банківський сектор чекає низка банкрутств."

Тобто, мова не про кредити, а хоча б депозити повернули людям.

Рубль теж до війни 78-80 був, після початку війни став 60-65, тобто укріпився, чого не скажеш про гривну.

От такі дивні фінансові санкції, чи чим це пояснити?
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10.01.2023 14:59 Відповісти
А у нас кацапські банки працюють , продовжуючи заробляти на українцях --Альфа , Форвард....
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10.01.2023 15:03 Відповісти
😡 Credit Europe Bank (??) це не нідерландський банк, він не оперує на голландському тинку, можливо, просто у країні зареєстровано головний офіс/ Head Quarters
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10.01.2023 15:18 Відповісти
Аналітики нуль, новина-бульбашка.
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10.01.2023 15:20 Відповісти
Західні банки Raiffeisen Bank, Citibank, Credit Europe Bank та OTP Bank надають кредитні канікули російським військовим Джерело: https://biz.censor.net/n3392346

ОСЬ ТОБІ ДЯДЯ І САНКЦІЇ ПРОТИ РАШКИ 😅
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10.01.2023 15:58 Відповісти
що ви хочете вид Заходу, якщо ми самi навiть московских попiв не можемо вигнати з церков, та через рiк вiйни почали десь чухатися та арештовувати грошi рос бiзнесу
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10.01.2023 18:38 Відповісти
Ми до Заходу не маємо таких вимог як до Зе клоунської прорадянської влади - сказали санкції, значить треба робити, а Дерказначейство США ще в травні відстрочило дефолт раши на декілька місяців. Багато недоговореного, наприклад багато грошей з часів Єльцина виведено в США, тріліони доларів там крутяться і віддавати їх росйському народу якось не комільфо і залишати теж якось не по совісті, так і живуть в колєбаніях і інвестиціях від кацапів в прокацапське лоббі.
А Зе влада не виганяє кацапів з Лаври бо богатьох ті попи хрестили і їх дітей, і сам Зе хоче мати голоса прихожан кацапського патріархату на виборах президента
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10.01.2023 19:00 Відповісти
Суки, гроші кровицею не пахнуть!
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10.01.2023 18:58 Відповісти
А хтось хоча б скріни бачив? Або на сайт хоч зайшов перевірив?
Ось я спробував і про лднр не знайшов нічого і ніде.

Так що схоже на звичайне кидання лайном ось і все.
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11.01.2023 06:14 Відповісти
 
 