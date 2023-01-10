Західні банки Raiffeisen Bank, Citibank, Credit Europe Bank та OTP Bank надають кредитні канікули російським військовим
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Російські дочірні банки іноземних фінустанов, включаючи Raiffeisen Bank International (Відень), Citibank (Нью-Йорк), Credit Europe Bank (Амстердам) та OTP Bank (Будапешт), разом із російськими банками надають кредитні канікули росіянам, які воюють в Україні.
Про це свідчать дані на сайтах банків, передає Інтерфакс-Україна.
Зазначається, що росіяни, які призвані на військову службу по мобілізації або уклали контракт, а також їхні сім'ї можуть подати заяву на надання відстрочки платежів за кредитами та позиками відповідно до закону РФ від 7 жовтня 2022 року №377-ФЗ.
Крім того, на своїх сайтах російські "Райффайзен банк" та "ОТП Банк" визнають існування так званих "Луганської та Донецької народних республік" та називають війну в Україні "спецоперацією".
На сайті "Райффайзен банку" також вказується про надання військовим РФ кредитів за пільговими умовами.
Як прокоментував Raiffesen Bank International "Інтерфакс-Україна", "Райффайзен банк Росія", як і всі російські банки, за законом зобов'язаний запровадити кредитний мораторій для мобілізованих солдатів.
"RBI-Group не визнає окупованих територій і не веде там банківський бізнес", – підкреслили в банку.
У фінустанові додали, що "Райффайзен банк" практично припинив свою кредитну діяльність у Росії після початку війни, скоротив обсяг кредитування приблизно на 25% і продовжує вивчати усі стратегічні варіанти майбутнього у Росії, аж до виходу з ринку.
"Через складну ситуацію RBI не може назвати момент часу, коли вивчення буде завершено", – зазначили в групі.
Будь ласка, зачекайте...
Якого хера наша влада при такому розкладі дозволяє цьому банку працювати у нас, я розумію що у нас половину цього банку належить **** європейському банку реконструкції та розвитку, але це неприпустимо, що банк який продовжує працювати та сплачувати податки в РФ вільно працює у нас...
Чому нема Європейських санкції щодо даних банків?
Одначе до Альфа-банку досі чипляються.
Но вот признание лднр - это поддержка терроризма и повод к экспроприации украинских дочек...
Тут один банк, та на 25% почав менше кредитів давати, що впринціпі і в мирний час бувало.
"
Прибутки фінустанов із початку 2022 року скоротилися більш ніж у сім разів. А продовження воєнних дій у 2023 році означає, що без низки антикризових заходів - докапіталізації з боку акціонерів чи програм державної підтримки - банківський сектор чекає низка банкрутств."
Тобто, мова не про кредити, а хоча б депозити повернули людям.
Рубль теж до війни 78-80 був, після початку війни став 60-65, тобто укріпився, чого не скажеш про гривну.
От такі дивні фінансові санкції, чи чим це пояснити?
ОСЬ ТОБІ ДЯДЯ І САНКЦІЇ ПРОТИ РАШКИ 😅
А Зе влада не виганяє кацапів з Лаври бо богатьох ті попи хрестили і їх дітей, і сам Зе хоче мати голоса прихожан кацапського патріархату на виборах президента
Ось я спробував і про лднр не знайшов нічого і ніде.
Так що схоже на звичайне кидання лайном ось і все.