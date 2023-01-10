БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
954 відвідувача онлайн
Новини Енергетика
1 193 2
електроенергія (2945) Укренерго (1368)

Дефіцит потужності збільшився й уночі, у багатьох областях ліміти енергоспоживання вже перевищені, – "Укренерго"

Новини БізнесЦензор Енергетика

ремонт,електроенергія,світло,відновлення

Станом на ранок 10 січня споживання електроенергії в Україні підвищилось через низьку температуру, посилену сильним вітром у більшості регіонів. Також зросло споживання промисловістю та бізнесом. Унаслідок цього зріс дефіцит потужності, зокрема й у нічні години.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Для забезпечення балансу в енергосистемі до областей доведені ліміти споживання, які діють упродовж всієї доби – з 00:00 до 24:00. На жаль, у багатьох областях ліміти вже перевищені, тому для збереження стабільної роботи енергосистеми застосовуються аварійні відключення", – йдеться у повідомленні.

Також в окремих регіонах через несприятливі метеоумови (поривчастий вітер) є пошкодження у мережах операторів системи розподілу, ведуться ремонтні роботи.

Зазначається, що у прифронтових регіонах на сході та півдні ситуація з електропостачанням залишається складною через значні пошкодження електромереж внаслідок високої активності бойових дій.

"Наразі енергосистема не в змозі покрити споживання у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, серед яких і Запорізька АЕС, потужності якої дозволили б у повній мірі покрити потребу в електроенергії", – додали в "Укренерго".

Зазначається, що компанія, виробники електроенергії та оператори систем розподілу постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених ракетними та безпілотними атаками ворога.

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мабуть, усіх бісять відключення та незручності пов'язані із цим, але маємо те, що маємо... Зе-Зе-Зе!
Особисто мене, дратує, коли закликають до економії в оселях, але при цьому все місто із вуличним освітленням... Якщо обмежуєте, так викрутіть лампи і залиште один стовп із п'яти...
показати весь коментар
10.01.2023 12:26 Відповісти
Перед новим роком 67 ракет прилітало, але нормально, всі були зі світлом. Чи на новий рік не включали обігрівачі люди, там де немає опалення? А там де воно є, так і зараз не включають.

Загадки з цим електричним дивом, хтозна, коли воно буде, коли ні
показати весь коментар
10.01.2023 14:46 Відповісти
 
 