SpaceX Маска запустила 40 інтернет-супутників OneWeb

Компанія SpaceX американського мільярдера Ілона Маска запустила свою ракету Falcon 9 із 40 широкосмуговими супутниками комунікаційної компанії-конкурента OneWeb.

Про це повідомила пресслужба SpaceX у Twitter.

Ракету запустили у понеділок о 23:50 за часом Східного узбережжя США (у вівторок о 06:50 за Києвом) із мису Канаверал у Флориді.

Компанія пізніше заявила, що перший багаторазовий ступінь ракети-носія Falcon 9 приземлився на майданчику Landing Zone 1 на космодромі на мисі Канаверал.

Також SpaceX підтвердила старт розгортання супутників.

Британська OneWeb збирає мережу з 648 супутників для надання послуг інтернету по всьому світу. Компанія вже запустила 502 супутники, здебільшого за допомогою російських ракет "Союз", що експлуатує французька компанія Arianespace.