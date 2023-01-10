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Більшість переселенців хочуть повернутися з Польщі до України, – посол

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єс,переселенці

Більшість українців, які рятуються від війни в Польщі, хочуть повернутися додому. Здобутий у цій країні досвід вони зможуть використати для відбудови України.

Про це в ефірі польського радіо TOK.FM заявив посол України в Польщі Василь Зварич, передає Укрінформ.

"Більшість українців, які тимчасово проживають у Польщі, хочуть повернутися до України. Для них можливість певний час пожити в Польщі є досвідом, який вони використовують для власного розвитку. Досвід роботи у Польщі потім можна було б застосувати в Україні для відбудови нашої держави", – впевнений дипломат.

Він висловив вдячність народові та владі Польщі за відкритість, доброзичливість, дружнє ставлення до українців, які мусять шукати тимчасовий прихисток.

"Це величезна допомога, і ми за це безмежно вдячні", – наголосив Зварич.

Автор: Юлiя Недашківська
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Василю, не гоніть. А працювати людям де?
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10.01.2023 11:02 Відповісти
Ну як де працювати? На відбудові майна олігархів за 6500 грн.
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10.01.2023 14:22 Відповісти
Хотіти повернутись додому-природньо.
Але...
В Польщі держава і громадянин співпрацюють, у нас же ситуація діаметрально протилежна. Наша держава згадує про громадянина перед виборами, коли треба йти воювати і коли треба платити податки. Все. Решту часу держава і громадянин діють за власними програмами, уникаючи необхідності виконувати зобов*язань, взятих один перед одним.
Отже, на рахунок використання досвіду маю великі сумніви.
Та навіть впевнений.
Багато украінців, що поїхали на Захід 20 років тому, повернулись і використовують набутий досвід?
Одиниці. Решта, в основному, купили на зароблене нерухомість і здають. Податки платять?
Так отож...
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10.01.2023 11:29 Відповісти
Наша держава завжди дивилася на громадян як на ресурс - податковий, трудовий, зараз ще й для захисту майна олігархів та можновладців.
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10.01.2023 14:23 Відповісти
Як то кажуть, не подобається кормити свою державу, будете кормити чужу
Теж стосується і щодо арміі
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10.01.2023 15:03 Відповісти
В людини повинно бути право вибору! В мене брехнею про шашлики право вибору що мені робити та як розпоряджатися своїм власним життям зелені комедіанти спробували забрати але бажання свободи сильніше!
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10.01.2023 15:25 Відповісти
Справа не в шашликах, а в тому, що Україна, як держава, рок від року, ставала все слабкіша та слабкіша, а народу це і нормально було, моя хата з краю.

А закінчується таке завжди погано, втрачається незалежність держави фактична, а потім і бажання свободи зникає, залишається тіки бажання вижити
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10.01.2023 15:38 Відповісти
Головне, вірте, що бажання повернутися в одну з найкорумпованіших, найнеспоаведливішу, найолігархічну країну Европи, сидіти без роботи, опалення, їжі та коштів до існування сильніше за здоровий глузд! Шашличте брехуни зелені й далі!
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10.01.2023 15:22 Відповісти
Можно и повернутся, но только посмотреть на зеленые шашлыки. А потом назад.
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10.01.2023 16:22 Відповісти
 
 