Більшість переселенців хочуть повернутися з Польщі до України, – посол
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Більшість українців, які рятуються від війни в Польщі, хочуть повернутися додому. Здобутий у цій країні досвід вони зможуть використати для відбудови України.
Про це в ефірі польського радіо TOK.FM заявив посол України в Польщі Василь Зварич, передає Укрінформ.
"Більшість українців, які тимчасово проживають у Польщі, хочуть повернутися до України. Для них можливість певний час пожити в Польщі є досвідом, який вони використовують для власного розвитку. Досвід роботи у Польщі потім можна було б застосувати в Україні для відбудови нашої держави", – впевнений дипломат.
Він висловив вдячність народові та владі Польщі за відкритість, доброзичливість, дружнє ставлення до українців, які мусять шукати тимчасовий прихисток.
"Це величезна допомога, і ми за це безмежно вдячні", – наголосив Зварич.
Будь ласка, зачекайте...
Але...
В Польщі держава і громадянин співпрацюють, у нас же ситуація діаметрально протилежна. Наша держава згадує про громадянина перед виборами, коли треба йти воювати і коли треба платити податки. Все. Решту часу держава і громадянин діють за власними програмами, уникаючи необхідності виконувати зобов*язань, взятих один перед одним.
Отже, на рахунок використання досвіду маю великі сумніви.
Та навіть впевнений.
Багато украінців, що поїхали на Захід 20 років тому, повернулись і використовують набутий досвід?
Одиниці. Решта, в основному, купили на зароблене нерухомість і здають. Податки платять?
Так отож...
Теж стосується і щодо арміі
А закінчується таке завжди погано, втрачається незалежність держави фактична, а потім і бажання свободи зникає, залишається тіки бажання вижити