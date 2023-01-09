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Британія цьогоріч збирається досягти або перевищити торішній рівень надання Україні військової допомоги
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Велика Британія збирається 2023 року досягти або перевищити минулорічний рівень надання Україні військової допомоги
Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.
"Наша відданість Україні залишається непохитною, і ми досягнемо або перевищимо минулорічну військову підтримку у 2023 році", – сказано в повідомленні.
Як нагадали в британському Міноборони, на сьогоднішній день Україні надали понад 200 броньованих машин, включно зі Stormer, озброєним ракетами Starstreak, Husky, Wolfhound, Spartan, Mastiff і M113.
Раніше повідомлялося, що США виділяють Україні новий пакет підтримки у сфері оборони на суму понад $3 млрд.
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