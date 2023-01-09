Колишній нардеп Лєщинський обанкрутив свою компанію "Одеський коровай"

Госпсуд м. Києва визнав банкрутом ПАТ "Одеський коровай" і відкрив ліквідаційну процедуру.

Відповідне рішення суд ухвалив 12 грудня минулого року, повідомляє Finbalance.

В рамках справи про банкрутство "Одеського короваю" у 2020 році суд визнав кредиторські вимоги:

"Сбєрбанку" ("МР Банку") на 545,8 млн грн (у т.ч. 544,5 млн грн – четверта черга);

ТОВ "Десаж Лоджистік Сервісез" – на 4,35 млрд грн (четверта черга);

ТОВ "Лео-2002" – на 667,6 млн грн (четверта черга);

ТОВ "Профі Трейдинг" – на 513,8 млн грн (четверта черга);

ТОВ "Конкордіа Альянс Трейд" – на 190,2 млн грн (четверта черга).

У держреєстрі одним з власників істотної участі в ПАТ "Одеський коровай" вказаний колишній нардеп від "Партії регіонів" та власник Lauffer Group Олександр Лєщинський.

За даними держреєстру, Лєщинський водночас вказаний власником істотної участі у ТОВ "Десаж Лоджистік Сервісез" – найбільшого кредитора ПАТ "Одеський коровай".

Як повідомлялося, у листопаді 2020 року Госпсуд Вінницької області визнав банкрутом пов`яне з Лєщинським ТОВ "Торгівельна компанія "Урожай" і відкрив ліквідаційну процедуру. Серед кредиторів цієї компанії – державний "Ощадбанк" (1,88 млрд грн), ПУМБ (880,9 млн грн), "Сбєрбанк" (639,2 млн грн), банк "Кредит Дніпро" (487,3 млн грн), "Дельта Банк (278 млн грн).

У процедуру банкрутства також увійшли низка інших підприємств, пов'язаних із Lauffer Group Лєщинського.

Lauffer Group – одна з найбільших українських бізнес-груп у сфері переробки сільськогосподарської продукції та виробництва продуктів харчування, включає близько 100 підприємств, що спеціалізуються на виготовленні борошна, хлібобулочних виробів, олійно-жирової, консервної продукції.