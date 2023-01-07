Зеленський підписав указ про санкції проти 119 представників російського шоу-бізнесу та медіасфери

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ухвалив рішення Ради національної безпеки та оборони щодо запровадження санкцій проти низки російських діячів культури та пропагандистів.

Про це йдеться в указі №4/2023 на сайті Офісу президента.

Згідно з текстом рішення РНБО, санкції запроваджуються проти 119 представників російського шоу-бізнесу та медіасфери. Так, у списку санкцій зазначені співаки Філіп Кіркоров, Іріна Аллегрова, Ларіса Доліна, Григорій Лепс, Поліна Гагаріна, Сєргєй Лазарєв, актори Дмітрій Дюжев та Дмітрій Харатьян. Санкції накладаються також на Євгенія Петросяна, Нікіту Міхалкова та Леоніда Якубовича.

Також до списку були включені пропагандисти Алєксандр Дугін, Дмітрій Кісельов та Маргаріта Сімоньян.

Крім того, санкції було введено також стосовно громадянки України, телеведучої Жанни Бадоєвої.

Включені до списку співаки Дмітрій Білан, Лоліта Мілявська та Валерій Кіпелов, репер Баста (Васілій Вакуленко) та дизайнер Артемій Лебедєв.

Санкції включають обмеження торгових операцій, припинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, обмеження, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, а також повна заборона на заходження іноземних невійськових суден і військових кораблів у територіальне море України, її внутрішні води та порти.

Передбачаються заходи, спрямовані на запобігання виведенню капіталів за межі України, припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави або вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави.

Накладено заборону на передачу технологій та прав на об'єкти права інтелектуальної власності, анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, наявність яких є умовою для здійснення певного виду діяльності (зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами), заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках та вкладах на території іноземної держави та заборону участі у приватизації, оренді державного майна.

Також обмеження передбачають позбавлення державних нагород України та інші санкції, які відповідають засадам їх застосування, встановленим чинним законодавством (позбавлення військових звань, спеціальних звань, класних чинів).