Кабмін унормував порядок забезпечення військовослужбовців житлом

Кабінет міністрів уніс зміни до постанов 1081 та 728, де зазначений порядок забезпечення військовослужбовців та їхніх сімей житловими приміщеннями та надання грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони України.

У постанові Кабміну уточнили категорії віськовослужбовців, звільнених із військової служби, які мають право на отримання житла або грошової компенсації.

Зміни усувають неузгодженості в порядку забезпечення військовослужбовців та їхніх сімей житловими приміщеннями.

Неузгодженості усунуті й у порядку визначення розміру й надання військовослужбовцям та членам їхніх сімей грошової компенсації за належне їм для отримання жиле приміщення.

Раніше повідомлялося, що влада Києва витратила 2 млрд грн на придбання квартир для переселенців.