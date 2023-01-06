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Кабмін затвердив скорочення кількості працівників Мінрегіону після об’єднання з Мінінфраструктури

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кабмин

Кабінет міністрів України затвердив граничну чисельність працівників апарату Міністерства розвитку громад та територій та Міністерства інфраструктури після їх об’єднання.

Про це йдеться в постанові №3 від 3 січня 2023 року.

Як повідомляється, гранична чисельність апарату Мінінфраструктури становитиме 427 співробітників, тоді як раніше він налічував 313 осіб, а Мінрегіону, тепер виключеного із переліку відомств, – 383 особи.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів на засіданні 2 грудня об’єднав міністерства інфраструктури та розвитку громад та територій.

Автор: Галина Ялівець
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передаю привіт викладачці економіки у далекому минулому та цитую її фразу: "Будь-яке скорочення держслужбовців, призводить до фактичного його збільшення."
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08.01.2023 10:41 Відповісти
 
 