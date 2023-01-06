Bradley, M113 та Sea Sparrow: США оголосили про новий пакет для України на $3 мільярди. ПЕРЕЛІК

США виділяють Україні новий пакет підтримки у сфері оборони на суму понад $3 мільярди.

Про це на брифінгу в Вашингтоні заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє Укрінформ.

У Міністерстві оборони США уточнили, що новий пакет допомоги для України загальною вартістю $3,08 мільярда включає фінансування на $2,85 мільярда для задоволення критичних потреб України в сфері безпеки та оборони, а також $225 мільйонів від Держдепу для розвитку довгострокового потенціалу та модернізації української армії.

Озброєння в рамках пакету надаватиметься із запасів Міноборони США та включатиме:

50 бойових машин піхоти Bradley з 500 протитанковими ракетами TOW і 250 000 патронів калібру 25 мм;

100 бронетранспортерів M113;

55 протимінних транспортних засобів (MRAP);

138 багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності (HMMWV);

18 155-мм самохідних гаубиць і 18 машин забезпечення боєприпасами;

70 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм;

500 високоточних 155-мм артилерійських снарядів;

1200 155-мм снарядів системи RAAM;

36 105-мм буксируваних гаубиць і 95 000 105-мм артилерійських снарядів;

10 000 мінометних снарядів калібру 120 мм;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS;

ракети ППО RІМ-7 Sea Sparrow;

4000 авіаційних ракет Zuni;

Приблизно 2000 протитанкових ракет;

снайперські гвинтівки, кулемети та набої до гранатометів і стрілецької зброї;

протипіхотні боєприпаси Claymore;

прилади нічного бачення та оптику;

запчастини та інше польове обладнання.

В Міноборони США зауважують, що Адміністрація Байдена заохочуватиме членів НАТО передавати Україні додаткові системи протиповітряної оборони, артилерію, бойові машини та інші критично важливі засоби. З цією метою Державний департамент також оголосив сьогодні про виділення додаткового зовнішнього військового фінансування на суму $682 мільйони, які спрямують на компенсацію за передані Україні іншими країнами озброєння.

За даними Reuters,цей пакет озброєнь США для України включатиме близько 50 бойових машин Bradley. До нього також увійдуть бронемашини HUMVEE, протимінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки MRAP, а також велика кількість ракет та інших боєприпасів.