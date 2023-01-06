Споживання електроенергії у Києві через відключення впало на третину, – Yasno

Споживання електроенергії населенням у Києві під час масових відключень у минулому листопаді впало на 28%, порівняно із листопадом 2021 року.

Про це генеральний директор електропостачальної компанії "Д.Солюшнс" (бренд Yasno, група ДТЕК) Сергій Коваленко повідомив у Facebook.

"У Києві споживання електроенергії населенням у жовтні 2022-го впало на 19%, а в листопаді – на 28% до жовтня і листопада 2021 року. У Дніпрі та області воно впало на 15% у жовтні, на 11% у листопаді. Насправді ці цифри будуть ще більші... за допомогою відключень та економії населення зменшило споживання щонайменше на третину", – написав Коваленко.

Він додав, що сьогодні у Києві застосовувались планові відключення електроенергії, найімовірніше, вони збережуться і у вихідні.