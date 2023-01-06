Таліби підписали перший міжнародний контракт на видобуток нафти з Китаєм

Керована талібами адміністрація в Афганістані підписала свій перший міжнародний контракт на видобуток нафти в північному басейні Амудар’ї.

Угоду з дочірньою компанією Китайської національної нафтової корпорації було підписано в Кабулі в присутності посла Китаю в Афганістані Ван Юя та віцепрем’єр-міністра Талібану з економічних питань мулли Абдула Гані Барадара, передає enkorr із посиланням на Bloomberg.

Угода "зміцнить економіку Афганістану та підвищить рівень його нафтової незалежності", – сказав Барадар під час підписання.

Ван, країна якого не визнає уряд Талібану, сказав, що 25-річний контракт підтримає прагнення Афганістану до самодостатності.

Xinjiang Central Asia Petroleum and Gas Co. інвестує $150 млн у перший рік і $540 млн – протягом наступних трьох років у розвідку п’яти нафтогазових блоків. Блоки розташовані на території площею 4500 квадратних кілометрів (1737,5 квадратних миль) на півночі Афганістану.

Бойове угруповання отримуватиме 15% роялті від 25-річного контракту. Добовий видобуток нафти розпочнеться з 200 тонн і поступово зросте до 1000 тонн. Згідно з попереднім дослідженням, п’ять родовищ містять 87 млн барелів сирої нафти.

Компанія, відома як CAPEIC, також побудує перший в Афганістані нафтопереробний завод. Якщо протягом року він не виконає всі контрактні зобов'язання, контракт буде розірваний.

Материнська компанія CAPEIC CNPC отримала ті самі проєкти в 2011 році від попереднього підтримуваного США уряду, але угоду було скасовано роками пізніше колишнім президентом Ашрафом Гані через затримки та відсутність прогресу в роботі.

Таліби сподіваються, що Китай збільшить інвестиції в багаті ресурси країни, які оцінюються в $1 трлн. Угрупування Талібан бачить інвестиції як спосіб виправити економіку, яка майже зазнала краху після того, як міжнародна допомога, що становить 40% валового внутрішнього продукту країни, була припинена після хаотичного виведення військ США у 2021 році.

Однак атаки угруповання "Ісламська держава" в Афганістані, як-от напади на китайських бізнесменів і керівників у готелі минулого місяця, змусили Китай обережно ставитися до інвестування. Крім того, присутність Ісламського руху Східного Туркестану, сепаратистської групи, що базується в Сіньцзяні, змусила Пекін бути досить обережним.

Талібан неодноразово просив міжнародні компанії інвестувати в природні ресурси Афганістану, навіть незважаючи на те, що він викликав широке міжнародне засудження за свої правила, які забороняють жінкам отримати освіту та роботу. Китай постійно заявляв, що ніколи не втручатиметься у справи країни.

Хоча жодна країна офіційно не визнала уряд Талібану, Китай, Росія та Пакистан підтримують тісні політичні та економічні зв’язки. Афганістан щорічно споживає 1,3 млн тонн палива, імпортованого в основному з Узбекистану, Туркменістану та Ірану.