Євросоюз закликав уряд України затвердити державну антикорупційну програму

У Європейському Союзі закликають уряд України якнайшвидше затвердити Державну антикорупційну програму, розроблену за підтримки ЄС.

Про це йдеться в заяві Представництва ЄС в Україні.

"Державна антикорупційна програма України, результат величезної міжвідомчої роботи за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС, зараз знаходиться на затвердженні в Кабінеті міністрів. Це наріжний камінь вільного та демократичного майбутнього України на шляху до ЄС і, зокрема, її відбудови", – сказано в заяві.

У Представництві ЄС в Україні висловили сподівання, що впровадження цього документа, в основі якого є Антикорупційна стратегія, зможе розпочатися якнайшвидше задля подальших антикорупційних реформ в Україні.

"Із цим сподіванням ми продовжуємо твердо стояти пліч-о-пліч з Україною", – зазначили в Представництві ЄС.

Як повідомлялося, наприкінці грудня Національне агентство з питань запобігання корупції надіслало до Кабінету міністрів проєкт Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки.