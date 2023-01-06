США запровадили нові санкції проти Ірану через постачання дронів для Росії

Уряд США оголосив про введення нового пакету санкцій проти ключових іранських посадовців і однієї організації, причетних до виробництва та передачі Росії бойових БПЛА, а також продовження Тегераном ракетних програм.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), передає Укрінформ.

"Сьогодні OFAC вводить обмеження проти шести керівників і членів правління підсанкційної Qods Aviation Industries (QAI), ключового іранського виробника оборонної техніки, відповідального за розробку та виробництво безпілотних літальних апаратів", – сказано в повідомленні.

При цьому підкреслюється, що йдеться саме про ті дрони, які Іран передав Росії для застосування у неспровокованій агресивній війні Кремля в Україні.

Крім того, OFAC уточнив, що вносить до списку обмежень організацію Light Airplanes Design and Manufacturing Industries, що вважається видозміненою назвою структури QAI. Санкції вводяться також проти директора Організації аерокосмічної промисловості Ірану (AIO) – ключового органу, відповідального за нагляд над програмами розробки балістичних ракет Ірану.

"Ми продовжимо застосовувати всі наявні в нашому розпорядженні інструменти, щоб позбавити Путіна зброї, яку він використовує для ведення своєї варварської та неспровокованої війни проти України", – заявила у цьому зв’язку міністерка фінансів США Джанет Єллен.

Вона також підкреслила, що залежність Кремля від постачальників останньої інстанції, таких як Іран, "свідчить про відчай росіян" на тлі жорсткого опору українців, а також успіху глобальної коаліції щодо зриву ланцюгів поставок зброї і технологій у РФ.

Раніше повідомлялося, що в іранських дронах знайшли елементи виробництва понад десяти компаній із США.