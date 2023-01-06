Нацбанк дозволив банкам формувати 50% обов’язкових резервів за рахунок ОВДП

Національний банк України надав можливість банкам покривати до 50% від загального обсягу обов’язкових резервів (ОР) за рахунок облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Відповідні зміни ухвалені рішенням правління Національного банку України №7-рш від 5 січня, що набирає чинності з 10 січня 2023 року, повідомляє пресслужба НБУ.

Згідно із ним, при формуванні обов’язкових резервів з 11 січня 2023 року банки матимуть змогу включати в покриття обов'язкових резервів бенчмарк-ОВДП із міжнародним ідентифікаційним номером (ISIN) UA4000227045.

Відповідні цінні папери вперше розміщувалися Міністерством фінансів на первинному аукціоні, що відбувся 3 січня 2023 року. Йдеться про облігації з погашенням 7 серпня 2024 року з дохідністю 19,5% річних, які Мінфін змін розмістити цього тижня на 1 мільярд гривень.

За оцінками НБУ, такий крок сприятиме активнішій участі банків на первинному ринку ОВДП та уникненню відповідно емісійного фінансування дефіциту бюджету у 2023 році й абсорбції частини вільної ліквідності банківської системи.

Як повідомлялося, Національний банк у грудні 2022 року анонсував запровадження комплексу заходів, спрямованих на посилення монетарної трансмісії та активізацію внутрішнього боргового ринку, одним з яких є надання можливості банкам покривати частину ОР за рахунок бенчмарк-ОВДП. Раніше НБУ імплементував ще один захід з відповідного комплексу, підвищивши нормативи формування банками обов'язкових резервів.

Раніше голова НБУ Андрій Пишний заявляв, що підвищення нормативів обов’язкового резервування для банків з одночасним ухваленням рішення про включення ОВДП до покриття обов'язкових резервів дозволить Міністерству фінансів залучити від продажу облігацій додатково мінімум 50 млрд грн.

Він зауважував, що профіцит ліквідності банківської системи наразі знаходиться на рекордному рівні, Нацбанк сподівається мотивувати банки вкладати частину цих коштів в ОВДП.