Нацбанк анулював всі ліцензії кредитної спілки з Чернігова

Національний банк анулював ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг та виключив з Державного реєстру фінансових установ КС "Моя родина" на підставі заяви компанії, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Як повідомляється, КС "Моя родина" мала дві ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме:

на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту;

на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення.

Обсяг активів кредитної спілки станом на 1 жовтня 2022 року становив 1,7 млн грн (0,11% від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов’язання – 109 тис. грн, у тому числі 23 тис. грн – зобов’язання, на які не нараховуються проценти (0,01% від загального обсягу ринку кредитних спілок).

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 4 січня 2023 року.

У НБУ нагадали, що кредитні спілки, які не мають зобов’язань за договорами про залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, під час дії воєнного стану мають право звернутися до Національного банку із заявою про відкликання ліцензій та виключення відомостей про кредитну спілку з Державного реєстру фінансових установ.