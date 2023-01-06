Прибуток "Українського Дунайського пароплавства" перевищив 1 мільярд після збитку роком раніше

Прибуток ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" з урахуванням дочірніх компаній за 2022 рік склав понад 1 млрд грн. Для порівняння: у 2021 році пароплавство отримало 38 млн грн збитку.

Про це повідомив в.о. генерального директора УДП Дмитро Москаленко.

"Надходження до бюджету зросли у п'ять разів: з 107 млн грн до 464 млн грн. Погашено боргів підприємства на 209 млн грн", – розповів Москаленко.

За його словами, почалося відновлення флоту: фінансування ремонтної програми збільшено до 134 млн грн. Кількість самохідного флоту в роботі зросла з 19 до 24 одиниць, несамохідного – з 184 до 200.

Також стабілізовано фінансовий стан підприємства. Середня зарплата зросла з 11,4 тис. до 23,3 тис грн.

"Ми інвестували понад 10 млн грн у комплекс з перевалки в Кілії, інвестовані підприємством кошти вже повернулися. Успішно працює перевалка борт-борт в Констанці. Нещодавно компанія здобула важливу перемогу – заключила довгостроковий контракт з HBIS Serbia на поставку 500 тис тонн руди. Тобто створені всі умови для роботи флоту як на Середньому, та і на Нижньому Дунаї", – зазначив Москаленко.

Він додав, що пдприємством накопичений ресурс для старту модернізації тягового флоту – в лютому планується презентувати проєкт.