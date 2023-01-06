Кабмін збільшив розмір компенсації за програмою "муніципальна няня" до 6700 гривень
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Кабінет міністрів збільшив розмір компенсації вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років ,,муніципальна няня" з 2272 грн до 6700 грн, обмеживши коло отримувачів такої допомоги.
Відповідне рішення закріплене постановою уряду №1474 від 30 грудня 2022 року, повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.
Зокрема, встановлено, що компенсація послуги з догляду за дитиною до трьох років ,,муніципальна няня" надається лише у разі здійснення догляду за дитиною з інвалідністю, або у разі, якщо один із батьків, опікунів є особою з інвалідністю I чи II групи".
Водночас Кабмін збільшив розмір компенсації послуги з одного прожиткового мінімуму (а у разі догляду за дітьми з інвалідністю з двох прожиткових мінімумів на дітей віком до шести років) до однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.
"Таким чином, сім’я на відшкодування послуги няні зможе щомісяця отримувати 6 700 гривень замість 2 272 гривень", – уточнили у міністерстві.
Також постановою визначено механізм нарахування компенсації послуги в залежності від фактичного часу здійснення такого догляду за дитиною на підставі акту про надану послугу ,,муніципальна няня".
У Мінсоцполітики додали, що протягом січня 2023 року батьки, опікуни дитини віком до трьох років, які отримують відшкодування вартості послуги ,,муніципальна няня" повинні підтвердити своє право на таке відшкодування.
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