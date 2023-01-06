Кабмін затвердив фінплан поліграфкомбінату "Україна" на 2023 рік
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Кабінет міністрів затвердив фінансовий план державного підприємства "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" на 2023 рік.
Відповідне розпорядження Кабміну № 5-р від 6 січня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.
Водночас показники фінплану на сайті уряду не оприлюднено.
Як повідомлялося, у серпні 2021 року Кабмін призначив директором "Поліграфкомбінату "Україна" Тетяну Бондаренко, кандидатура якої була погоджена з Офісом президента. Вона була в 2017 році звільнена з посади заступника директора комбінату, а СБУ позбавила її доступу до держтаємниці. Бондаренко двічі через суд поновлювалася.
Після її призначення комбінат почав масово замовляти матеріали для виготовлення паспортів з ТОВ "Поллі-Сервіс" та відмовилося підписати аналогічний договір із французькою Linxens, з якою перед цим домовилося попереднє керівництво. Зміна постачальника призвела до подорожчання закупівель.
"Поллі-Сервіс" входить до Industrial Innovation Group. Під цією назвою у 2015-2016 році об’єдналися фірми консорціуму ЄДАПС, який був монополістом з виготовлення документів і голографічних захисних елементів в Україні в 2004-2013 роках. Керував консорціумом Юрій Сидоренко, який давно проживає в Обєднаних Арабських Еміратах. Співвласницею Industrial Innovation Group є Ірина Обіденко – давній бізнес-партнер Сидоренка та подруга Бондаренко.
У 2021 "Поллі-Сервіс" отримав від держави підряди на 515,2 млн грн. Це уп’ятеро перевищує весь дохід компанії у 2020 році.
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