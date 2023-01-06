Вартість українських аграрних компаній впала через війну у 2 рази

Ціна на акції всіх 10 українських агрохолдингів, цінні папери яких котируються на Варшавській та Лондонській біржах, знизилася у 2022 році, падіння становило від 1,4 раза для "Укрпродукту" до 3,15 раза для "Кернела".

Про це йдеться в даних відповідних бірж, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, усі українські агрокомпанії суттєво постраждали через російське військове вторгнення та викликані ним негативні наслідки для економіки країни. При цьому територіальне розташування агрокомпаній не відігравало вирішального значення – акції "Агротону", земельний банк якого окупували росіяни, впали в ціні в 1,86 раза, тоді як "Мілкіленд", що не потрапив під окупацію, – у 2,5 раза.

За даними біржі, за період з 1 січня 2022 року до 6 січня 2023 року відбулося наступне здешевлення цінних паперів українських агрокомпаній:

"Укрпродукту" – у 1,4 раза, до $3,25 (PLN14,3) з $4,5 (PLN19,8).

"Овостару" – в 1,52 рази, до PLN44,8 з PLN68;

KSG Agro – в 1,73 рази, до PLN2,21 з PLN3,84;

МХП – в 1,81 раза, до $ 3,7 (PLN16,28) з $ 6,72 (PLN29,7).

"Астарти" – в 1,83 раза, до PLN22,2 з PLN40,55;

"Агротон" – в 1,86 раза, до PLN3,62 з PLN6,76

"ІМК" – у 1,92 раза, до PLN16,6 з PLN32.

"Мілкіленд" – у 2,5 раза, до PLN0,9 з PLN2,25;

"Агроліги" – у 2,66 раза, до PLN19,9 з PLN53;

"Кернела" – у 3,15 раза, до PLN18,49 з PLN58,3.

Таким чином, акції п'яти з 10 холдингів подешевшали за рік у 1,73-1,92 раза, що дозволяє орієнтовно судити про середній діапазон падіння в галузі.