Світові ціни на продовольство впали до мінімуму за рік, – ФАО

Індекс світових цін на продовольство у грудні минулого року продовжив зниження дев’ятий місяць поспіль, зменшившись на 1,9% за місяць.

Про це повідомляє Продовольча та сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй (ФАО).

За підрахунками організації, ціни на продовольство наприкінці минулого року були найнижчими за рік – середнє значення Індексу у грудні становило 132,4 пункту, що на 1% відсотка нижче за показник грудня 2021 року.

Проте в цілому за підсумками 2022 року середнє значення цього індексу, який дозволяє щомісяця відстежувати зміну світових цін на найбільш поширені продовольчі товари, становило 143,7 пункту, що на 14,3% вище за середній показник за 2021 рік.

Найбільше знизилися світові ціни на рослинні олії: Індекс цін на олії ФАО знизився порівняно з листопадом на 6,7%, досягнувши найнижчого рівня з лютого 2021 року.

Порівняно з листопадовим рівнем, значення Індексу цін на зернові ФАО знизилося на 1,9% на тлі сезону збирання урожаю у південній півкулі.

Індекс цін на м'ясо ФАО знизився у грудні на 1,2%, що було зумовлено падінням світових цін на яловичину та м'ясо птиці, яке було компенсовано зростанням цін на свинину та баранину.

Читайте також: ФАО знизила прогноз світового збору зерна цьогоріч на 4,9 мільйона тонн

Водночас після п'яти місяців зниження Індекс цін на молочну продукцію у грудні зріс на 1,2% . Зростання індексу цього місяця було зумовлено вищими світовими цінами на сир в умовах скорочення пропозиції на ринку, при цьому світові котирування олії та сухого молока знизилися.

Індекс цін на цукор ФАО також зріс порівняно з листопадом на 2,4%, головним чином у зв'язку з побоюваннями щодо наслідків несприятливих погодних умов для врожаю в Індії та затримками з переробкою цукрової тростини в Таїланді та Австралії.

За даними ФАО ООН, загалом протягом усього 2022 року показники Індексу продовольчих цін були вищими за показники попереднього року, що в сукупності з його суттєвим зростанням у 2021 році спровокувало значну напруженість на ринках і спричинило суттєве занепокоєння щодо продовольчої безпеки в країнах з низьким рівнем доходів.

Зокрема, минулого року світові ціни на пшеницю та кукурудзу досягли рекордного рівня. За підсумками 2022 значення Індексу цін на рослинні олії ФАО досягло нового рекордного рівня, а середні значення Індексу цін на молочну продукцію та Індексу цін на м'ясо ФАО вийшли на найвищий рівень з 1990 року.