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Абрамович (111) Росія (11588) санкції (3435)

Абрамович таємно переписав мільярди доларів на дітей перед вторгненням Путіна в Україну, – ЗМІ

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абрамович,роман

Російський олігарх Роман Абрамович записав своїх дітей бенефіціарними власниками частини власних мільярдних статків невдовзі перед набуттям чинності західних санкцій проти нього.

Про це пише The Guardian, передає Європейська правда.

Зазначається, що файли, які журналістам передали анонімно, можливо, отримані внаслідок зламу фірми на Кіпрі MeritServus, яка здійснювала управління трастами Абрамовича.

Документи, які отримало видання, свідчать, що на початку лютого 2022 року 10 таємних офшорних трастів, створених у інтересах Абрамовича, швидко реорганізували – паралельно з тим, як із західних столиць лунали попередження про наслідки для Росії в разі рішення Путіна відкрито напасти на Україну.

До лютого Абрамович був єдиним бенефіціарним власником щонайменше 10 трастів на Кіпрі та Джерсі.

4 лютого почалася їхня реорганізація і бенефіціарними власниками записали сімох дітей олігарха, надавши їм від 51% до 100% власності – починаючи від акцій у російських компаніях і закінчуючи елітною нерухомістю, яхтами, гелікоптерами й приватними літаками. Загальна вартість цих активів – щонайменше $4 млрд.

Потенційно зміна власника може створити юридичні труднощі із замороженням активів олігарха, через необхідність доводити, що майно належить саме йому. На відміну від членів родин верхівки керівництва РФ, яких здебільшого включили в санкційні списки, чимало членів родин підсанкційних російських олігархів не потрапили під аналогічні обмеження.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну найбагатші росіяни втратили понад $93 млрд.

Автор: Галина Ялівець
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Топ коментарі
+22
це звичайний хід...мене більше турбують бабці та маики українських депутатів та чиновників, суддів та прокурорів ніж діти Абрамовича.
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06.01.2023 17:11
+17
..от Арахамія росстроїться, бо так розраховувала на ті бабки...
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06.01.2023 17:13
+15
Це той, що десь спас 500 тисяч українців? Абрахамія брехати не буде, підробні листи від Ради возив в євросуд. НАБУ все справу порушила?
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06.01.2023 17:21
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Та хер ти іх з кондачка візьмеш -- гроші в них вже розписані на праправнуків і акуратно розкладені по 100 банках світу .
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06.01.2023 16:39 Відповісти
це звичайний хід...мене більше турбують бабці та маики українських депутатів та чиновників, суддів та прокурорів ніж діти Абрамовича.
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06.01.2023 17:11 Відповісти
мабудь маєтки?
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06.01.2023 21:12 Відповісти
взагалі то маМки..але маєтки теж)))
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06.01.2023 21:23 Відповісти
Також актуально особливо суддя виродок Логвіна, адвокати Тука, Радченко, мусор Бугай та його родина виродків
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08.01.2023 00:20 Відповісти
..от Арахамія росстроїться, бо так розраховувала на ті бабки...
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06.01.2023 17:13 Відповісти
не хвилюйтесь за Агрохімію, він його позашлюбний
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06.01.2023 22:16 Відповісти
Це ресурс, чіипізд..ж?
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06.01.2023 23:23 Відповісти
Це той, що десь спас 500 тисяч українців? Абрахамія брехати не буде, підробні листи від Ради возив в євросуд. НАБУ все справу порушила?
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06.01.2023 17:21 Відповісти
А рьах.,.це ресурс
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06.01.2023 23:22 Відповісти
Абрамович не лише знав про напад, але й міг його готувати. Ще один впливовий персонаж - Леваєв - взагалі переїхав з Лондона до Росії в 2018 р. Саме Леваєв організовував обрання Путіна президентом, щоб там не твердили про спецслужби, "сім'ю" і т.д.
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06.01.2023 17:30 Відповісти
Діти невинних людей в Бучі були зґвалтовані і вбиті а діти цього вбивці(абрамовича) насолоджуються життям. Чому?
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06.01.2023 20:19 Відповісти
Хм ... Тому що діти Абрамовича !
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07.01.2023 11:56 Відповісти
Ну і настрогав же Абраша собі нащадків. Спробуй тепер їх розкулач коли вони як таракани розповзлись по всьому світу.
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06.01.2023 17:42 Відповісти
певно абрахамія серед них
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06.01.2023 17:47 Відповісти
мабуть, як таргани, бо вами вказане у головах виборців нашого вироку...
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07.01.2023 09:51 Відповісти
старшенький его, абрахамия, как узнает, что его атец радной арахамович кинул, со своего гнезда на акации выпадёт! ))
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06.01.2023 18:00 Відповісти
... и хкр с ним...
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06.01.2023 18:19 Відповісти
Рахамія, мабуть, теж його просив під час перемовин, щоб московіт ***** усиновив його🙈🙈🙈🙈
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06.01.2023 19:00 Відповісти
Агрохімію часом не усиновив 😆
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06.01.2023 19:09 Відповісти
Знал . . .
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06.01.2023 19:26 Відповісти
поясніть уже довбодятлам, що російсько-українська війна - не "укрАинскій конфлікт"! - триває з 30 листопада 2013 року, і на всіх клевретів рашки є предостатня база доказів у суд
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06.01.2023 19:30 Відповісти
А Арахамия так хотел отмазать Абрамовича.
Сколько мы будем терпеть эту обезьяну ?
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06.01.2023 19:52 Відповісти
а хламадію згадали у заповіті?
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06.01.2023 20:05 Відповісти
Не забывайте, что у Абрамвовича руки по локоть в крови. Абрамоцвич - кошелек путена, цпонсор войны. Его друг путен отдавал приказы об изнасилованиях и убийствах украинских детей в буче. А дети Абрамовича наслаждаются миллиардами и спонсируют геноцид украинцев.
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06.01.2023 20:10 Відповісти
Навздогін... Не бракує того бидла. ....коломойша, живаго от тепер, та до фіґа ще ....
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06.01.2023 21:34 Відповісти
Абрамович таємно переписав мільярди доларів

Точно таємно?
А як же ж тоді геть усі про це читають?
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06.01.2023 21:33 Відповісти
Все таємне обов'язково колись становиться явним. Для нього головним було щоб ніхто не довідався до та під час цієї оборудки.
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06.01.2023 22:16 Відповісти
Значит знал,еврейский ******* про нападение...Ой знал...Агрохимию надо на кол посадить и рот нитками зашить,про свидетельства о спасении Абрамом цивильных жизней...Список Шиндлера целый придумали,мать вашу...***** продажные и еврей преступник-кандидат Гааги...Евреям-просто позор! За деньги,все продали...и продолжают принимать на своей земле всю нечисть иудейскую и раздавать свои паспорта.
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06.01.2023 21:37 Відповісти
Україна просила Білий дім не вводити проти Абрамовича санкції після того, як олігарх став неофіційним посередником у мирних переговорах з кремлем.

В результаті в жовтні 2022 року проти нього офіційно ввели санкції в Україні, але з відстрочкою "до завершення обміну полоненими і тілами загиблих".
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06.01.2023 22:45 Відповісти
ну, гебня типа не знает кто и где. и живет на кацапстане. или в украинской земле. ага. может Хйла они по факту и кинут, но бабло - никогда. еще и "наших" "незаменимых людей" в оборот возьмут как поуляжется.
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06.01.2023 22:46 Відповісти
Абрамович мог бы купить 10 F-16 и открыть в Украине частный аэроклуб.
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07.01.2023 00:15 Відповісти
Це, звичайно, ускладнить процес, але й з іншого боку також: до цього сім його дітей просто насолоджувались життям за "папкіни дєньгі", а тепер вони, хоч і номінально, власники, тобто і відповідальність вже їхня- а хто їх навчив в лондонах одночасно й перед братвою правильний базар тримати, і перед прискіпливим західним правосуддям?
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07.01.2023 04:01 Відповісти
Думаете это деньги Абрамовича ? ))) Он просто один из многочисленных смотрителей за деньгами пуйла и всей кремлевской преступной группировки...
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07.01.2023 08:41 Відповісти
В точку. Не маю сумнівів що дискредитація футболіста Шевченко в Челсі була "жартом" фсб. Така собі спецоперація-жарт, щоби в світі Україна менше звучала.
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07.01.2023 15:18 Відповісти
Зелені пі**ри відмазують м'ясників які купаються в Українській крові.
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07.01.2023 15:13 Відповісти
А ОНИ ЧТО БЕССМЕРТНЫЕ !?)
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08.01.2023 11:55 Відповісти
у него все нормально, еще Абхазская ваЗЕлиновская макака Хламидмя помогает....
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08.01.2023 17:12 Відповісти
Я так розумію, що Зеля і його кодло непогано "прибарахлилися" на війні, вистачить не тільки на внуків, але зможуть самі оплатити і підготовку до виборів.
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08.01.2023 20:25 Відповісти
 
 