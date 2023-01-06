Абрамович таємно переписав мільярди доларів на дітей перед вторгненням Путіна в Україну, – ЗМІ

Російський олігарх Роман Абрамович записав своїх дітей бенефіціарними власниками частини власних мільярдних статків невдовзі перед набуттям чинності західних санкцій проти нього.

Про це пише The Guardian, передає Європейська правда.

Зазначається, що файли, які журналістам передали анонімно, можливо, отримані внаслідок зламу фірми на Кіпрі MeritServus, яка здійснювала управління трастами Абрамовича.

Документи, які отримало видання, свідчать, що на початку лютого 2022 року 10 таємних офшорних трастів, створених у інтересах Абрамовича, швидко реорганізували – паралельно з тим, як із західних столиць лунали попередження про наслідки для Росії в разі рішення Путіна відкрито напасти на Україну.

До лютого Абрамович був єдиним бенефіціарним власником щонайменше 10 трастів на Кіпрі та Джерсі.

4 лютого почалася їхня реорганізація і бенефіціарними власниками записали сімох дітей олігарха, надавши їм від 51% до 100% власності – починаючи від акцій у російських компаніях і закінчуючи елітною нерухомістю, яхтами, гелікоптерами й приватними літаками. Загальна вартість цих активів – щонайменше $4 млрд.

Потенційно зміна власника може створити юридичні труднощі із замороженням активів олігарха, через необхідність доводити, що майно належить саме йому. На відміну від членів родин верхівки керівництва РФ, яких здебільшого включили в санкційні списки, чимало членів родин підсанкційних російських олігархів не потрапили під аналогічні обмеження.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну найбагатші росіяни втратили понад $93 млрд.