Масове використання генераторів не викличе дефіциту палива, – дослідження

Масове використання генераторів внаслідок масованих ракетних атак росіян на енергосистему України не викличе дефіциту палива чи зростання цін.

Про це свідчать результати дослідження "Консалтингової групи "А-95", повідомляє галузеве видання enkorr.

Згідно з оцінкою експертів, у жовтні-листопаді 2022 року спостерігалося різке зростання попиту на бензин для генераторів, проте його обсяг не перевищив 6% ринку, або 7-12 тис. тонн на місяць. Водночас попит на дизпаливо для генераторів оцінюється максимум на рівні 60-65 тис. тонн, що становить 10-11% від загального обсягу споживання у країні.

"Проведене дослідження й низка інтерв’ю з операторами ринку показали, що обсяг споживання пального генераторами в Україні хоч і збільшився, але не настільки, щоб радикально вплинути на ситуацію із постачанням і призвести до дефіциту пального в країні", – зауважив експерт Консалтингової групи "А-95" Артем Куюн.

На основі спостережень за споживанням у жовтні-грудні 2022 року було спрогнозовано максимальні обсяги "генераторного" споживання у першій половині 2023 року.

У разі ж сценарію блекауту аналітики "А-95" прогнозують збільшення попиту з боку власників електрогенераторів до 20 тис. тонн бензину й 100 тис. тонн дизпалива на місяць. При цьому експерти зауважують, що ринок має потенціал збільшення постачання майже на всіх напрямках. З іншого боку, погіршення ситуації з централізованим електропостачанням призведе до зменшення споживання пального бізнесом.

Аналітики стверджують, що попит на пальне для генераторів не матиме вирішального впливу на ціни, які переважно залежать від зовнішніх чинників.