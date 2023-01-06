Кабмін ініціював надання статусу пам’ятки садово-паркового мистецтва резиденції "Межигір’я" Януковича

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 6 січня, схвалив проєкт Закону "Деякі питання створення об’єктів природно-заповідного фонду України", який передбачає надання охоронного статусу резиденції "Межигір’я".

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

"Законопроєктом пропонується створити на території Вишгородського району Київської області парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Межигірʼя" загальною площею 138,59 га за рахунок земель державної власності, що надаються йому в постійне користування", – написав Мельничук.

Утворення спеціальної адміністрації парку-памʼятки передбачається у сфері управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Як повідомлялося, Кабмін ще 16 лютого доручив Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів створити на території урядової резиденції "Межигір’я" парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва.

Міністерство також мало підготувати інформацію щодо правового статусу земельних ділянок, які знаходяться на території урядової резиденції "Межигір’я", та пропозиції по врегулюванню питань із землевласниками та землекористувачами щодо створення парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва.

Читайте також: АРМА почала здавати в оренду майно "Межигір’я" Януковича по частинах

Нагадаємо, у квітні 1955 року постановою Ради міністрів Української РСР було створено дачне господарство "Пуща-Водиця", яке починаючи з 1964 року функціонувало як будинок відпочинку "Пуща-Водиця" урочища "Межигір’я".

Резиденція "Межигір’я" була державною урядовою резиденцією, яка використовувалась для офіційних зустрічей. Вона належала до сфери відання Державного управління справами.

Наразі "Межигір’я" передано в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

У травні 2019 року АРМА визнала переможцем конкурсу на право управління "Межигір'ям" фірму "Скомпані". Її директором виявився Олексій Вороненко, експомічник депутата Євгена Мураєва – колишнього регіонала, згодом члена партії "Опозиційний блок" та власника телеканалу "Наш".

Після суспільного резонансу, викликаного результатами конкурсу, АРМА у серпні того ж року розірвало угоду з цією компанією.