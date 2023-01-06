БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
708 відвідувачів онлайн
Новини ТранспортКорупція
45 193 53
залізниця (729) Львівщина (238) Польща (2024) СБУ (1441) Укрзалізниця (4336)

Службовці "Укрзалізниці" розкрадали матеріали для будівництва нової колії до Польщі, – СБУ. ВIДЕО

Новини БізнесЦензор Транспорт Корупція

дорога,железная,рельсы

СБУ ліквідувала злочинну схему, організовану посадовцями регіональної філії "Львівська залізниця", які розкрадали матеріали, призначені для будівництва міжнародної залізничної колії до Польщі.

Як повідомляє пресслужба Управління СБУ у Львівській області, правоохоронці затримали одного з фігурантів справи "на гарячому" під час отримання чергового траншу неправомірної вигоди, зловмиснику оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За даним слідства, злочинна діяльність полягала в отриманні незаконної винагороди за продаж матеріалів, які використовувались для будівництва міжнародної залізничної колії.

"Учасниками злочинної схеми були посадовці підрозділу регіональної філії. Керівники стратегічного об’єкта, які курували проведення ремонтних робіт на прикордонних залізничних сполученнях незаконно привласнювали будматеріали. Така "схема" дала змогу чиновникам набивати свої кишені в умовах воєнного часу", – зазначається у повідомленні.

СБУ уточнює, що розкрадання матеріалів також могло призвести до надзвичайних ситуацій та порушення режиму функціонування сполучень міжнародної залізничної колії Хирів – Державний кордон.

Наразі триває досудове розслідування для встановлення та притягнення до відповідальності всіх учасників протиправної схеми.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" прокладає нову колію європейської ширини від Хирова на Львівщині до кордону з Польщею, яка має вести до Перемишля.

Лінія залізниці Перемишль - Нижанковичі - Хирів -– Устрики Долішні колись була частиною історичної Першої Угорсько-Галицької залізниці, побудованої на початку 1870-х років. Своє колишнє значення залізниця втратила після Другої світової війни, коли її ділянки потрапили до складу різних країн, але на території України збереглася європейська колія 1435 мм, яка була суміщеною з колією 1520 мм.

До початку 1990-х років через Хирів по євроколії транзитом проходив швидкий поїзд залізниць Польщі. До кінця 2000-х на лінії існував місцевий транскордонний рух.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+35
А куди дивилася наглядова рада Укрзалізниці????!!!
Питання звісно риторичне.
показати весь коментар
06.01.2023 16:09
+25
сдавать рельсы в пункт приёма чермета - простой и эффективный стартап с быстрой отдачей.
показати весь коментар
06.01.2023 16:04
+23
Покласти iх на рельси i прогнати по ним товарнi вагони с хаймарсами.
показати весь коментар
06.01.2023 16:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
сдавать рельсы в пункт приёма чермета - простой и эффективный стартап с быстрой отдачей.
показати весь коментар
06.01.2023 16:04 Відповісти
Покласти iх на рельси i прогнати по ним товарнi вагони с хаймарсами.
показати весь коментар
06.01.2023 16:04 Відповісти
укравших материалы "Укрзалізниці" в военное время - забить украденными консервами из гуманитарки
показати весь коментар
06.01.2023 20:20 Відповісти
Это юмор?
А когда чинуши Укрзалізниця не крали?
Это же основная кормушка власти при всех презилентах.
показати весь коментар
06.01.2023 16:06 Відповісти
Поляка уволили, который впервые ее в плюс вывел и пошла пьянка
показати весь коментар
07.01.2023 06:07 Відповісти
Омеляну мешал, если я правильно помню.
показати весь коментар
08.01.2023 20:40 Відповісти
Та ну,не може такого бути?!
показати весь коментар
06.01.2023 16:06 Відповісти
А куди дивилася наглядова рада Укрзалізниці????!!!
Питання звісно риторичне.
показати весь коментар
06.01.2023 16:09 Відповісти
Боже, який ти невіглас! Як і твої поціновувачі!
показати весь коментар
06.01.2023 17:37 Відповісти
Танціює на диск-жокейші одного члена.
показати весь коментар
06.01.2023 17:49 Відповісти
бородатою_піхвою (с) накрилася
показати весь коментар
06.01.2023 19:18 Відповісти
сошлют на бамбас. на строительство автобанов ))
показати весь коментар
06.01.2023 16:10 Відповісти
Боже що ж це робиться?Я завжди вважав Захід України осередком патріотизму і порядності
показати весь коментар
06.01.2023 16:18 Відповісти
особливо брати Дубневічи)))
показати весь коментар
06.01.2023 17:39 Відповісти
хоча усі ходять у вишиванка, говорять чистою українською і батько їх бандера. а вони все одно крадуть
показати весь коментар
06.01.2023 18:08 Відповісти
Волинь така була, а потім з'явився Палиця і виборця як підмінили.
показати весь коментар
07.01.2023 08:47 Відповісти
Львів найбільше корумповане місто у всій Україні.. вишита сорочка та СЛАВА УКРАЇНІ !!!не заважає гребти всім під себе.
показати весь коментар
08.01.2023 20:25 Відповісти
І сказав Господь до Мойсея: Візьми всіх голів народу, та й повішай їх для Господа навпроти сонця. І відвернеться палючий Господній гнів від Ізраїля.

(Числа, 25:4)
показати весь коментар
06.01.2023 16:25 Відповісти
Патологічна жага ВКРАСТИ - "наслєдіє" совка та кацапов! Ще довго це "видихати" Україні.
показати весь коментар
06.01.2023 16:34 Відповісти
Коли вже їх на кіл почнуть саджати?
показати весь коментар
06.01.2023 16:37 Відповісти
Так там же фсе наши...ну в сенсі їхні...ну цей во всі оті
показати весь коментар
06.01.2023 17:18 Відповісти
І, звичайно, вони ні з ким не ділилися і серлещ тут ніпрічьом
показати весь коментар
06.01.2023 16:39 Відповісти
За даним слідства, злочинна діяльність полягала в отриманні незаконної винагороди за продаж матеріалів, які використовувались для будівництва міжнародної залізничної колії - оце мені завжди подобалось в таких справах, якби винагорода була законною (за продаж вкраденого), все, питань нема...
показати весь коментар
06.01.2023 16:54 Відповісти
Тендер не оголосив?
показати весь коментар
07.01.2023 08:49 Відповісти
А тепер уявіть масштаби розкрадання державних грошей на великому будівництві, куди було витрачено більше 300 млрд за останні 3.5 роки. До речі, СБУ чомусь мовчить про цей епізод. Так само СБУ мовчить про розкрадання сотен вагонів гуманітарки діючою владою.
показати весь коментар
06.01.2023 17:08 Відповісти
Вангую з згаданих 300 мільярдів вкрадено 150-200. Подейкують що на побудові стадіону під Євро відкати ішли 60% суми, думаю і тут так
показати весь коментар
06.01.2023 17:32 Відповісти
під наглядом бородатой женщины?
показати весь коментар
06.01.2023 17:09 Відповісти
Сирожі Лєщу вже оголосили підозру?
показати весь коментар
06.01.2023 17:20 Відповісти
Как Вам не стыдно такое говорить?Разве может этот кристально честный человек с шершавым языком большим сердцем быть причастным к коррупции и воровству?
показати весь коментар
07.01.2023 15:13 Відповісти
Правопорядок і повага до закону з'явиться в Україні після Перемоги. Тоді повернуться додому Сини України і питання до наволочі у всій владі постане жорстко, часом навіть жорстоко і без компромісу. Я це не так собі написав- це кажуть мої побратими по зброї, котрі зараз на нулі і щодень дивляться смерті в очі.
показати весь коментар
06.01.2023 17:47 Відповісти
не хочу Вас розчаровувати, але....
показати весь коментар
07.01.2023 01:07 Відповісти
"УКРЗАЛІЗНИЦЯ" КУПИЛА У ФРАНЦІЇ РЕЙКИ ВДВІЧІ ДОРОЖЧЕ ЗА ПРИДБАНІ РАНІШЕ В УКРАЇНІ

"Укрзалізниця" в грудні 2022 року підписала угоду про придбання французьких рейок на 37,6 млн євро, або 1,45 млрд грн. Ціна залізничних шляхів вийшла майже удвічі вищою за вартість рейок від компанії "Метінвесту" Рената Ахметова, придбаних минулого року.

Про це повідомляють "Наші гроші" із посиланням на систему Prozorro.
показати весь коментар
06.01.2023 18:53 Відповісти
Ну там же - Компанія Ріната Ахметова була монопольним постачальником рейок для «Укрзалізниці», виробництво велось на заводі «Азовсталь» у Маріуполі, який нині захоплено та розгромлено армією Росії.
показати весь коментар
06.01.2023 19:21 Відповісти
Глав залізничник Сєрлещ будет наказан или тихо уйдет в лес?
показати весь коментар
06.01.2023 19:38 Відповісти
показати весь коментар
07.01.2023 15:15 Відповісти
Львівська залізниця - "патріоти" *** під час війни! Крадуть там де можуть, і всі крадуть- і їх "патріотичний" мер садовий, і в обладміністрації волонтерську допомогу на сотні мільйонів.. А що? Головне на свята вишиванку одягти та щоб піпл узрів "патріотів"
показати весь коментар
06.01.2023 19:53 Відповісти
такі ж ,падлюки, вишиванка для маскіровки,ні честі,ні совісті. Робив колись в Петербурзі з порядною людиною Любомиром ,так він колись вирішив повернутися на батьківщину та не ужився на роботі з оточенням,бо крали усі поголовно.Совісті ---- нуль.Повернувся до Пітера .
показати весь коментар
08.01.2023 16:41 Відповісти
Це ж скільки ще роботи вдома?..Гнид ще хренова туча
показати весь коментар
06.01.2023 20:07 Відповісти
Брехня! Там же Сережа Лещенко, він не дозволить!
показати весь коментар
06.01.2023 21:05 Відповісти
Пусть меня сравнивают со сралиным и его нквд, но время военное, страна сражается за свое физическое выживание, саботаж в тылу обходится в десятки и сотни жизней солдат на фронте. Тому этих моральных уродов нужно вешать. За шею, до полного удушения. С трансляцией по телевизору.
показати весь коментар
07.01.2023 00:49 Відповісти
циганимо по світу)) а самі гірші ніж цигани, що де погано лежить чи добре зачинено, похвіг - все стиздять... Шановне паньство, козацтво славетне, в кого ви, глядь, такі??? скоро чорнозем як хвашисти будуть вивозити, ну вибачайте що не на часі
показати весь коментар
07.01.2023 01:11 Відповісти
Дождитесь хотя бы окончания войны твари
показати весь коментар
07.01.2023 06:05 Відповісти
скоро год как сев. рейх ***** начал полномасштабное вторжение --- только и слышно через день там украли . там откатали . там просто ******** . нам дают десятки миллиардов долларов и вооружение чтобы мы выстояли в этой войне , как можно , где хоть остатки совести --- ***** такая ВР . что не может принять закон ужесточающий в разы наказание за коррупцию и воровство в военное время --- зелю скоро носом будут тыкать наши союзники , РАДУ надо переизбрать . а нельзя военное положение . а там сорок штук пидоров медведчука и куча им сочувствующих , они не только не борятся с ворами . они колаборантов в соседних креслах ,,не видят,,
показати весь коментар
07.01.2023 06:56 Відповісти
Хтось на виборах запевняв, що він маг і при ньому ніхто красти навіть не захоче.
показати весь коментар
07.01.2023 08:54 Відповісти
Хай СБУ в Раві Рускій займеться тими хто керує будівництвом колії до Польщі,а то вже пів року і не можуть закінчити,поклали колію а тепер розібрали бо треба мости робити,бардак.
показати весь коментар
07.01.2023 08:59 Відповісти
В наших новинах,крім того що українські воїни добре х.рачуть москальню,нормальні новини можуть бути?А то лише крадуть і крадуть мільйонами,а сидіти буде той хто бутилку бухла микнув в супермаркеті.З святом Україно!Христос народився!
показати весь коментар
07.01.2023 09:29 Відповісти
покарання має бути жорстоким і публічним ,бо інакше ніяк
показати весь коментар
07.01.2023 10:03 Відповісти
Да куда уж больше.Он и так себя каждый день наказывает не покладая рук. Говорят даже диджейка не смогла смотреть на это безобразие и сбежала к какому то музыкальному продюссеру.
показати весь коментар
07.01.2023 15:28 Відповісти
ПОЛНАЯ КОНФИСКАЦИЯ ВСЕГО ИМУЩЕСТВА У НИХ И ИХ РОДСТВЕННИКОВ !!!
показати весь коментар
08.01.2023 11:56 Відповісти
Правильно їх Віктор Хведорович назвав шльоперами (вагонні вори), рибак рибака... так сказати.
показати весь коментар
08.01.2023 12:33 Відповісти
Шльопера із Укрзалазниці.
показати весь коментар
08.01.2023 12:34 Відповісти
Сьогодні якраз проїжджали частину цієї залізниці.

Люди у селах дуже ждуть відкриття нового пункту перетину кордону «Нижанковичі».

Це буде потужний поштовх для економіки регіону і класне доповнення до всім відомого пункту перетину «Шегині»

Дякуємо СБУ, хлопці запобігають зловживанням і віримо чесним залізничникам! Ваша робота рухає країну вперед! ❤️
показати весь коментар
08.01.2023 20:49 Відповісти
Коли вони вже нажруться, хапуги! Коли це все лайно вже закінчиться? Я вважаю потрібно з цим щось робити, не зважаючи на війну, бо ми українці не виліземо з цієї ями ніколи. Я дивлюсь напевно самий великий страх щоб не красти є страта! Пропоную скласти петицію до президента на підтримку законопроекту про страту при крадіжках, тому як кожен хто краде боїться лише за свою сраку, а інше не хвилює нікого, відкупитися можно. Потрібно створити структуру яка буде займатися введенням цього питання, бажано людей з закордону, тому як наш "Василь" виховний при радянській владі, не чим не відрізняється від "Ваньки" виховного в тих же умовах. Даю слово, при прилюдних стратах цих хапуг, мало хто захоче красти. І щоб страта була не залежно від посади: депутатів, олігархів, поліцію, військовослужбовців та звичайний люд який працює на будь-якій роботі. В воєнний час, не страта, а на передову: нульова лінія, захоче жити буде жити, виживе на довічне ув'язнення без можливості помилування, та на відпрацюванні під довічним ув'язненням на самій поганій роботі без заробітної плати, за їжу!
показати весь коментар
08.01.2023 23:20 Відповісти
 
 