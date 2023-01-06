Нацбанк зміг повернути 1 мільярд боргів збанкрутілих банків за рік

Національний банк України за 2022 рік отримав на погашення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків 1,07 млрд грн. Найбільше коштів надійшло від позачергового погашення кредиторських вимог АТ "Родовід Банк" перед НБУ – 945 млн грн.

Як повідомляє пресслужба НБУ, заборгованість за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків погашено за рахунок:

звернення Національним банком стягнення на нерухоме майно шляхом набуття його у власність – 97,5 млн грн;

реалізації заставленого нерухомого майна поручителів неплатоспроможних банків – 28,3 млн грн (в межах виконавчого провадження або процедури банкрутства);

інших джерел погашення заборгованості – 0,4 млн грн.

Починаючи з 2015 року Національним банком загалом повернуто 18,3 млрд грн заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків, залишок якої станом на 31 грудня 2022 року становить 38,2 млрд грн.

На сьогодні для повернення заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків, які виводяться Фондом гарантування вкладів фізичних осіб з ринку, в судах різних інстанцій за позовами Національного банку ще триває розгляд 10 справ до майнових поручителів про звернення стягнення на майно, 11 справ – про банкрутство майнових поручителів, а також 8 справ – з вимогами до фінансових поручителів.

Рішення щодо реалізації заставлених активів неплатоспроможних банків ухвалює виконавча дирекція Фонду гарантування. Як забезпечений кредитор Національний банк має право запропонувати інші умови реалізації активів, що перебувають у нього в заставі, після отримання офіційного рішення виконавчої дирекції Фонду. Продаж активів також здійснює Фонд гарантування вкладів.