"Укрзалізниця" заперечує закупівлю французьких рейок за ціною вдвічі дорожчою українських

"Укрзалізниця" спростовує високі ціни закуплених у Франції рейок.

Як запевняє пресслужба компанії, завдяки досягнутим домовленостям "Укрзалізниця" отримає європейську рейку за найнижчою приведеною вартістю за останні 5 років..

"Завдяки міжурядовим домовленостям України та Франції "Укрзалізниця" зможе отримати у 2023 році рейку європейського виробника на безпрецедентних умовах. Перші 14 років її використання буде фактично безкоштовним, а вартість кредиту на 35 років становитиме 0,0161% річних. З урахуванням інфляції максимальна приведена вартість становитиме 930 євро", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, у 2023 році компанія отримає близько 20 тис. тонн рейки провідного європейського виробника Saarstahl Rail SAS. Її виробництво та постачання буде повністю профінансовано урядом Франції.

За умовами угоди, кінцева вартість при поставках визначатиметься у один з двох способів – за формулою, яка враховує коливання вартості компонентів сталі: металобрухту, електроенергії, залізної руди, коксівного вугілля або за фіксованою максимальною ціною – 1950 євро за тонну. Спосіб визначення ціни обиратиме покупець в залежності від того, яка ціна менша на момент поставки.

Як пояснюють у компанії, сьогодні вартість тонни, сформована за формулою, складає 1725 євро за тонну. Моніторинг цін на європейському ринку показував ціни інших виробників на рівні 1890 євро включно з виробниками з Чехії та Arcelor Mittal за умови попередньої оплати.

"За консервативними підрахунками (якщо враховувати мінімальний рівень інфляції в єврозоні в розмірі 3%), приведена вартість рейки для "Укрзалізниці" становитиме 930 євро за тонну. При цьому в разі високого рівня інфляції єврозони приведена вартість буде зменшуватися. Так, наприклад, якщо темпи інфляції збережуться на рівні 2022 року (біля 10%) приведена вартість рейки може становити 240 євро", – наголошується у повідомленні.

Читайте також: "Укрзалізниця" купила рейки у французького виробника за вдвічі вищою ціною, ніж у "Метінвеста" Ахметова

В "Укрзалізниці" нагадали, що до початку вторгнення росії основним постачальником рейок для "Укрзалізниці" був український завод "Азовсталь". Після тимчасової окупації Маріуполя та знищення російськими військами заводу фактично в Україні не залишилось виробників цієї продукції. Тому компанія закуповує необхідні для безперебійної роботи рейки на європейському ринку та в європейських виробників.

"Ціна рейки та інших промислових товарів на ринках ЄС вища за українські ціни 2021-2022 років. Це пояснюється, зокрема, значним зростанням вартості енергоносіїв та цін на сировину. Також варто враховувати, що доставка рейки з Франції європейськими залізницями, що вже включена у вартість тонни продукції, коштує в рази більше, ніж логістика з українських заводів", – додали в компанії.

Приведена вартість (PV) – поточна вартість суми грошей, яку буде сплачено у майбутньому, дисконтована з урахуванням декількох чинників. Наприклад, прогнозованої інфляції.

Як повідомлялося, Філія "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" 14 грудня уклала угоду з французьким виробником Saarstahl Rail на придбання рейок на 37,6 млн євро (1,45 млрд грн). Відповідно до угоди, придбані 19 тис. тонн традиційних для "Укрзалізниці" рейок Р-65 з загартованою поверхнею кочення довжиною 25 метрів, а не 50 як у Європі. Ціна становить 1980 євро за тону, або 76 392 грн за тонну з урахуванням доставки до Львівської області.

За підрахунками видання "Наші гроші", рейки від французького заводу, що належить німецькій металургійній групі Saarstahl, вийшли вдвічі дорожчими від рейок "Метінвесту-СМЦ" Ріната Ахметова, які "Укрзалізниця" купувала у 2018-2021 роках.