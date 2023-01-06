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Запаси газу в українських сховищах впали нижче 12 мільярдів кубометрів

Новини БізнесЦензор Енергетика

газосховище

Запаси газу в українських підземних сховищах зменшилися до 11,7 мільярда кубометрів.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, відкриваючи засідання уряду.

"Енергосистема України працює стабільно, ремонти тривають, аварійних відключень зараз майже немає. У підземних газових сховищах 11,7 млрд кубів газу. На складах 1,2 млн тонн вугілля. Є гроші й допомога партнерів, аби додатково закупити необхідні ресурси", – сказав голова уряду.

Як повідомлялося, станом на початок грудня минулого року запаси газу у сховищах становили 14 млрд кубометрів, запаси вугілля на складах теплових електростанцій – 1,3 млн тонн.

На початок листопада запаси природного газу у підземних сховищах (ПСГ) України становили 14,7 мільярдів кубометрів, з них групі "Нафтогаз" належало близько 75%.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+11
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06.01.2023 15:53
+10
раскулачьте мервичука, хорошковского, шуфрича, суркисов, рудьковского, пецю, жулю, беню и всем газа украинского с головой хватит
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06.01.2023 15:58
+10
Шмигаль до цього казав, що взагалі газу запасли дофіга.

Потім він же казав, що Захід нам допоможе.

Тепер от таке...

Якщо ЗЄ-влада відкриває рота, то стопудово *******.
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06.01.2023 16:43
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06.01.2023 15:53 Відповісти
Бог любить Україну- праматерь усіх ІНДОЕВРОПЕЙСЬКИХ НАРОДІВ. Тобто і усіх христіан
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06.01.2023 15:55 Відповісти
Який ваш діагноз?
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07.01.2023 01:51 Відповісти
Вам полезно слушать

Часть 2 https://youtu.be/J2LlHJ-oD5A
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07.01.2023 02:23 Відповісти
раскулачьте мервичука, хорошковского, шуфрича, суркисов, рудьковского, пецю, жулю, беню и всем газа украинского с головой хватит
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06.01.2023 15:58 Відповісти
Самі себе не раскулачать
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06.01.2023 17:59 Відповісти
давай, дьоргай перший а я подивлюсь на *******
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06.01.2023 19:27 Відповісти
Що, вже рашку тра виручать? На днях кабмін казав, що в нас і свого видобутку вдосталь. Тоді брехав чи зараз?
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06.01.2023 16:02 Відповісти
А якщо свій видобуток то платити за нього не потрібно?
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06.01.2023 16:35 Відповісти
Ви ще скажіть про Ротердам плюс.
Типу газ дійшов до ротердаму і вернувся в Полтаву ,(і нарахували за доставку -3000 км замість 30)
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06.01.2023 17:44 Відповісти
йолопе, в роттобідамі ти спец, сумнівів не має.
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07.01.2023 10:01 Відповісти
О ,ще одне чмо,захисник олігархичних оборудок на українських ресурсах,і методики здирництва з українського народу та українських підприємств.
Ротердам плюс наведений як приклад цих оборудок йолопе!
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07.01.2023 11:26 Відповісти
у тебе зебіле, VPN відклеївся... Виправ йолопе, а то ОПа висер не зарахує.
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07.01.2023 11:58 Відповісти
На Зебілів мені чхати,а на рахунок здобутків Парашенки по економіці-то всім відомо.
Як відомо,що і не вибрали його за те саме здирництво з народу,а не зовсім за маланські очі Зеленського.
Чи може нагадати -обвал гривни в 3 рази,санацію банків (обікрали підприємства і ФОП на оббігові кошти),усілякі яреськівські Варанти,рехворми банків від Сатановської.
Головне -збудував систему грабунку населення-яку слідуюче говнопрезидент залишив без змін,та ще став більше грабувати.
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07.01.2023 12:05 Відповісти
йолопе, захочу послухати дебілів, увімкну зебілозализон.
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07.01.2023 12:07 Відповісти
Ну, конечно. Виноват тот кто чинит систему как Порошенко, а не воры. Поэтому выберем воров. И еще будем с Россией дружить, а то Порошенко выгодна война.
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07.01.2023 17:14 Відповісти
Ви не помітили, що я про наявну кількість, а не про оплату?
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06.01.2023 18:42 Відповісти
Шмигаль до цього казав, що взагалі газу запасли дофіга.

Потім він же казав, що Захід нам допоможе.

Тепер от таке...

Якщо ЗЄ-влада відкриває рота, то стопудово *******.
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06.01.2023 16:43 Відповісти
всегда
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06.01.2023 17:57 Відповісти
Пошкоджено 450 км газопроводів, та кілька невеликих газосховищ
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06.01.2023 18:50 Відповісти
*******, як завжди - відзвітували, що все норм, а потім з'ясувалося, що це тупий *******.
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06.01.2023 16:40 Відповісти
Для чого оце слово "впали"? Ніби зазвичай взимку запаси газу злітають.
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06.01.2023 16:47 Відповісти
А ТИМ ЧАСОМ------ДТЕК Ахметова купив на Полтавщині два родовища газу за ..1і3 млрд
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06.01.2023 17:09 Відповісти
Ну і де ця ... ВІтренко?, яка не закупило 6 мілярдів куб.газу для підготовки зимового сезонйу 2021 р. вже оплачений населенням згідно тариф, чому ще не сидить і ті хто його призначав з конфіскацією.
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06.01.2023 17:27 Відповісти
Ви вже півроку кажете, що треба закупить
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06.01.2023 18:48 Відповісти
В Нормальній державі за отаке госПІДАРювання, особливо в умовах війни, отакий шмигаль сяде пожиттєво за підрив держави і навіть трильйонні застави від суддів не допоможуть, а сядуть вони з ним до купи.
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06.01.2023 21:48 Відповісти
Не бачу тут аналітики. Скільки споживає населення, скільки промисловість?
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06.01.2023 22:19 Відповісти
І що з того? Зебіли, покажіть відсоток?! Насправді , можу помилятися, це 70 відсотків. І що, журнашлюшки
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07.01.2023 01:49 Відповісти
зрады нет. росс газ закончен. надо брать где можем в других местах.
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07.01.2023 03:56 Відповісти
У меня в Киеве в квартире было+28-пришлось на неделю закрутить все батареи. Нахрен было палить столько газа когда за окном было от +5 до +15? А потом будем закупать его в Европе по тройной ццене. Во время войны нужно экономить все стратегические ресурсы. Почему Европейцы могут зимой жить в помещении где 18-19 градусов а украинцы-нет? А на секономленныен деньги-сделать украинские ударные дроны и пустить их на Москву
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07.01.2023 12:09 Відповісти
А нахіба вертіти тарифами як чорт від ладану??? Поки усі кВт та метри кубічні, продаватимуть під різними соціальними соусами та не зміниться податкова система імені Азірова-Пахло- будуть схеми.
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07.01.2023 12:18 Відповісти
Заводи, ТЕС, автономне опалення - через відключення е/е та ін. споживання газу зменшилось удвічі. Додамо ще запізніле включення і економію на центральному опаленні, та й зима тепла як ніколи. Газу у сховищах цього року повинно бути з надлишком. Хіба що продають у Європу більше, ніж завжди.
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07.01.2023 17:08 Відповісти
Критичною є цифра в сховищі 10 ярдів. Далі тиску буде не хватати. Тобто кінець січня прогнозовано виберем своє і далі вся надія що реверс з ЄС нас врятує в лютому-березні. Але як ми умудрились в теплий грудень спожити 2.3 ярда коли 25% населення за кордоном і 50% промисловості на паузі?
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08.01.2023 15:28 Відповісти
по моєму, якщо, не помиляюсь, критичним є запас газу в сховищах 5 мільярдів ...
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09.01.2023 08:48 Відповісти
при 5 млрд ми не зможем дістати з сховища нічого(тиск нуль). при 10млрд зможем добути за місяць 1.8млрд. добування свіжого газу в онлайн режимі ще 1.2 млрд. Разом буде 3млрд. якщо лютий буде холодніший ніж грудень то впритик. подивіться виступ Богдана на свободі слова перед війною.там є схеми і графіки.
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09.01.2023 13:00 Відповісти
 
 