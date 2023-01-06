Запаси газу в українських сховищах впали нижче 12 мільярдів кубометрів
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Запаси газу в українських підземних сховищах зменшилися до 11,7 мільярда кубометрів.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, відкриваючи засідання уряду.
"Енергосистема України працює стабільно, ремонти тривають, аварійних відключень зараз майже немає. У підземних газових сховищах 11,7 млрд кубів газу. На складах 1,2 млн тонн вугілля. Є гроші й допомога партнерів, аби додатково закупити необхідні ресурси", – сказав голова уряду.
Як повідомлялося, станом на початок грудня минулого року запаси газу у сховищах становили 14 млрд кубометрів, запаси вугілля на складах теплових електростанцій – 1,3 млн тонн.
На початок листопада запаси природного газу у підземних сховищах (ПСГ) України становили 14,7 мільярдів кубометрів, з них групі "Нафтогаз" належало близько 75%.
Будь ласка, зачекайте...
Часть 2 https://youtu.be/J2LlHJ-oD5A
Типу газ дійшов до ротердаму і вернувся в Полтаву ,(і нарахували за доставку -3000 км замість 30)
Ротердам плюс наведений як приклад цих оборудок йолопе!
Як відомо,що і не вибрали його за те саме здирництво з народу,а не зовсім за маланські очі Зеленського.
Чи може нагадати -обвал гривни в 3 рази,санацію банків (обікрали підприємства і ФОП на оббігові кошти),усілякі яреськівські Варанти,рехворми банків від Сатановської.
Головне -збудував систему грабунку населення-яку слідуюче говнопрезидент залишив без змін,та ще став більше грабувати.
Потім він же казав, що Захід нам допоможе.
Тепер от таке...
Якщо ЗЄ-влада відкриває рота, то стопудово *******.