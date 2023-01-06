БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
708 відвідувачів онлайн
Новини ВладаКорпоративні відносини
5 722 9
Білорусь (1492) Лукашенко (232) націоналізація (135)

Лукашенко підписав указ про експропріацію майна іноземних інвесторів у Білорусі

Новини БізнесЦензор Влада Корпоративні відносини

лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ, який визначає порядок експропріації майна іноземних фізичних та юридичних осіб.

Згідно з документом, власність іноземних інвесторів може бути вилучена на користь білоруської держави через "недружні дії", пише російський "Коммерсант".

При цьому перелік таких "недружніх дій" у документі не наводиться.

В указі уточнюється, що влада Білорусі планує вилучати гроші, цінні папери, майнові права та "інше майно", що належить іноземним громадянам та компаніям. Необхідність таких заходів пояснюється "загрозами національним інтересам" Білорусі.

Як повідомлялося, раніше Лукашенко доручив націоналізувати білоруські підприємства з іноземним капіталом, власники яких йдуть з країни.

Першим таким підприємством, виходячи з офіційних повідомлень білоруської влади, стало виробництво електродів, що належить українській компанії "ПлазмаТек". У березні "ПлазмаТек" оголосила про припинення діяльності у РФ та Білорусі.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що ще лукамудьіщєв не вчинив для розірвання дипвідносин?
показати весь коментар
06.01.2023 16:14 Відповісти
ну-ну... попробуй еще так позлить закордонье...
а то они все не решаются считать луку таким же ****** только в виде драника )))...
показати весь коментар
06.01.2023 16:16 Відповісти
А де наша експропріація до бульбашівського майна,чи не на часі?
показати весь коментар
06.01.2023 16:31 Відповісти
Правельно робить, бо санкції схоже знайшли як обійти , так Лука "допоможе" інвесторам!
показати весь коментар
06.01.2023 16:37 Відповісти
Закрийти кордони з Білоруссю,припиніть торгівлю,це ж диктатура в Європі.
показати весь коментар
06.01.2023 16:46 Відповісти
Так в нас кордони білорашкою всі закриті
показати весь коментар
06.01.2023 16:52 Відповісти
наші довбури не хочуть UPG експропрувати? чи ще не домовилися та не на часі?
показати весь коментар
06.01.2023 16:49 Відповісти
Ну указ-то похоже про ПОРЯДОК экспроприации. А из заголовка следует что вот он, указ, уже издан про саму экспроприацию. Похоже не совсем так.
показати весь коментар
06.01.2023 16:58 Відповісти
 
 