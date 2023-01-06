Шмигаль закликав готуватися до аварійних відключень світла через похолодання та можливі ракетні удари

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у зв’язку із суттєвим похолоданням та можливим черговим ракетним ударом по енергетиці українці мають бути готовими до відновлення аварійних відключень.

Про це очільник уряду повідомив під час засідання Кабінету міністрів 6 січня, повідомляє пресслужба уряду.

"Росія продовжує завдавати ударів по нашій енергетиці. Протягом п'яти днів нового року ворог здійснив дві атаки дронами, внаслідок цього пошкодження отримали об'єкти генерації та магістральних мереж. Також тривали обстріли енергетики на сході та на півдні", – сказав Шмигаль.



За словами прем'єра, тепла погода та святкові дні призвели до зниження споживання, що дозволило протягом новорічних свят не застосовувати відключення.



"Однак уже вчора, 5 січня, споживання зросло, тому в центральному та східному регіонах, а також в Одесі, Львові, Дніпрі було запроваджено графіки планових відключень. Із сьогоднішнього дня очікується суттєве похолодання. Відповідно, зросте споживання та дефіцит в енергосистемі збільшиться", – наголосив глава уряду.



Крім цього, за словами Шмигаля, ворог готовий завдати чергового ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі.



"Тому ми всі маємо бути готовими до відновлення аварійних відключень", – підсумував прем'єр.

Водночас Шмигаль заявив, що Україна успішно долає виклики зими.



"Через 2,5 місяці після початку опалювального сезону ми можемо сказати, що поки що успішно долаємо виклики зими. Зробимо все, щоб так залишалося і далі", – сказав він.



