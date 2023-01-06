Українські аграрії продовжують збирати урожай кукурудзи посеред зими

Українські аграрії станом на 6 січня 2023 року зібрали 75,03 млн тонн основних сільськогосподарських культур із загальної площі 17,96 млн га, за минулий тиждень зібрано 700 тис. тонн кукурудзи з 0,1 млн га.

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, за тиждень загальна площа сільгоспугідь, з яких зібрано врожай, за рахунок зібраної кукурудзи зросла на 1 відсотковий пункт (п.п.) – до 93% раніше запланованих площ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За тиждень площа зібраної кукурудзи збільшилась на 3 в.п. – до 81% від запланованих показників. Водночас не змінилися площі зібраної гречки (98%), а також проса, соняшнику та сої (по 99%).

У розрізі культур завершено збирання пшениці, ячменю, гороху, ріпаку та цукрових буряків. Остаточний урожай пшениці в поточному сезоні склав 20,2 млн тонн з 5 млн га, ячменю – 5,8 млн тонн з 1,7 млн га, ріпаку – 3,2 млн тонн з 1,1 млн га, гороху – 269 тис. тонн із 118 тис. га, цукрових буряків – 9 млн тонн із 180 тис. га.

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Крім того, станом 6 січня сумарно зібрано 22,1 млн тонн кукурудзи (+0,7 млн. тонн за тиждень) з 3,4 млн. га (+0,1 млн га), 10,5 млн тонн соняшника з 4,8 млн га, 3,7 млн тонн сої з 1,5 млн га, 158 тис. тонн гречки з 116 тис. га, та 102 тис. тонн проса з 44,7 тис. га.

За даними міністерства, середня врожайність по всіх культурах у поточному сезоні склала 46,4 ц/га, у тому числі кукурудзи – 64,8 ц/га, пшениці – 40,5 ц/га, ячменю – 34,7 ц/га, ріпаку – 28,6 ц/га, сої – 24,3 ц/га, гороху – 22,8 ц/га, проса – 22,8 ц/га, соняшнику – 21,7 ц/га, гречки – 13,7 ц/га, цукрових буряків – 501 ц/га.

Як повідомлялося, через несприятливі погодні умови станом на початок грудня кукурудза в Україні залишалася не зібраною ще на 47% засіяних площ, аграрії планували продовжувати її збирати узимку.