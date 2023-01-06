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"Приватбанк" запустив пільгові кредити для бізнесу на генератори та Starlink

Новини БізнесЦензор Фінанси

генератор

Державний "Приватбанк" запустив програму пільгового кредитування українського малого бізнесу та підприємців на купівлю електрогенераторів, систем безперебійного живлення та систем Starlink.

Про це мпресслужба банку.

Зазначається, що отримати кредит на забезпечення безперебійної роботи бізнесу клієнти банку можуть за спрощеною процедурою та швидким ухваленням рішення щодо фінансування.

Підприємці та малий бізнес можуть отримати кредит від 20 до 300 тис. грн з авансом 10% та погашенням боргу рівними частинами протягом року.

За одним кредитним договором клієнти мають можливість придбати відразу до пʼяти одиниць обладнання, а процентна ставка – від 0% за програмою "Доступні кредити 5-7-9%".

Заявку на отримання "кредиту для безперебійності роботи" можна подати за посиланням.

Автор: Юлiя Недашківська
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