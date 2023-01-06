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Імпорт генераторів в Україну зріс за рік у понад 50 разів
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Упродовж 2022 року в Україну імпортували 669,4 тис. генераторів.
Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у Telegram.
За його словами, 643,8 тис. генераторів імпортували підприємства, решту 25,5 тис. – громадяни.
Найменше генераторів ввезли у березні – 4,6 тис., а найбільше – у грудні – 309,4 тис.
"На графіку можна побачити, як різко зростає попит з початку осені. Січень до грудня різниця у 52 рази", – додав нардеп.
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ви дурні анашлітики рахуєте до купи усе, що заїхало -- що гуманітарні, що комерційні поставки...
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