Імпорт генераторів в Україну зріс за рік у понад 50 разів

Упродовж 2022 року в Україну імпортували 669,4 тис. генераторів.

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

За його словами, 643,8 тис. генераторів імпортували підприємства, решту 25,5 тис. – громадяни.

Найменше генераторів ввезли у березні – 4,6 тис., а найбільше – у грудні – 309,4 тис.

"На графіку можна побачити, як різко зростає попит з початку осені. Січень до грудня різниця у 52 рази", – додав нардеп.