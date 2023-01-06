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Новини Енергетика
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імпорт (2070) попит (16) генератор (74)

Імпорт генераторів в Україну зріс за рік у понад 50 разів

Новини БізнесЦензор Енергетика

генератор

Упродовж 2022 року в Україну імпортували 669,4 тис. генераторів.

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

За його словами, 643,8 тис. генераторів імпортували підприємства, решту 25,5 тис. – громадяни.

Найменше генераторів ввезли у березні – 4,6 тис., а найбільше – у грудні – 309,4 тис.

"На графіку можна побачити, як різко зростає попит з початку осені. Січень до грудня різниця у 52 рази", – додав нардеп.

Імпорт генераторів в Україну зріс за рік у понад 50 разів 01

Автор: Юлiя Недашківська
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хм.. а чому ціни не зменшуються?..
ви дурні анашлітики рахуєте до купи усе, що заїхало -- що гуманітарні, що комерційні поставки...
Бо вам головне -- ВЕЛИКІ ПОКАЗНИКИ!
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06.01.2023 18:01 Відповісти
 
 