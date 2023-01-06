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ОАЕ (160) ФДМУ (1209) генератор (74)

ОАЕ передали Україні ще 1300 генераторів. Їх направлять об’єктам критичної та соціальної інфраструктури

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генератор

Об’єднані Арабські Емірати надали Україні другу партію із 1300 генераторів у межах загальної програми гуманітарної підтримки на $100 млн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.

Зазначається, що генератори передадуть об'єктам критичної та соціальної інфраструктури – школи, дитячі садки, медичні заклади, пункти обігріву – у Сумській, Чернігівській, Харківській, Дніпропетровській, Луганській, Донецькій областях та в Києві.

Як нагадали у відомстві. У грудні ОАЕ надали Україні перші 1200 генераторів. Їх направили закладам охорони здоров’я, освіти, об’єктам критичної інфраструктури в регіони, які найбільше постраждали від російської агресії – Херсонську, Донецьку, Луганську, Одеську, Миколаївську, Запорізьку та Київську області.

Автор: Юлiя Недашківська
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